Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX steigt am Nachmittag

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Nachmittag.

Am Dienstag bewegt sich der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA 0,12 Prozent stärker bei 25 019,50 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 051,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 24 883,50 Einheiten.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wurde der LUS-DAX mit 24 869,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 24.11.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 23 237,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 24.02.2025, bei 22 322,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 1,85 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Bei 24 214,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Symrise (+ 4,25 Prozent auf 79,02 EUR), Continental (+ 3,08 Prozent auf 74,38 EUR), Hannover Rück (+ 2,25 Prozent auf 254,80 EUR), adidas (+ 2,18 Prozent auf 162,05 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,90 Prozent auf 101,80 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil MTU Aero Engines (-6,59 Prozent auf 371,30 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-6,16 Prozent auf 38,84 EUR), Fresenius SE (-1,70 Prozent auf 50,84 EUR), Siemens Energy (-1,48 Prozent auf 163,25 EUR) und Deutsche Bank (-1,47 Prozent auf 30,23 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Im LUS-DAX sticht die Vonovia SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 3 164 694 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 191,124 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

LUS-DAX-Fundamentaldaten

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,25 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

