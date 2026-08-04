Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Gewinne

Der LUS-DAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,52 Prozent stärker bei 26 230,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 26 266,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 26 077,00 Einheiten.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 25 820,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.05.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23 900,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.08.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 23 835,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,77 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26 266,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Infineon (+ 3,66 Prozent auf 63,72 EUR), Airbus SE (+ 2,98 Prozent auf 214,20 EUR), Merck (+ 2,74 Prozent auf 146,35 EUR), Bayer (+ 2,40 Prozent auf 48,25 EUR) und Commerzbank (+ 2,32 Prozent auf 39,65 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Zalando (-13,36 Prozent auf 25,22 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-7,58 Prozent auf 41,46 EUR), adidas (-2,52 Prozent auf 160,65 EUR), Continental (-1,55 Prozent auf 71,24 EUR) und Hannover Rück (-1,36 Prozent auf 247,40 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Zalando-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 7 218 430 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 215,454 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at