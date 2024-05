Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge

Schlussendlich legte der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,51 Prozent auf 18 868,50 Punkte zu.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18 743,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 888,50 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 15.04.2024, lag der LUS-DAX-Kurs bei 17 881,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.02.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 17 119,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 15.05.2023, bei 15 934,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 12,69 Prozent. Bei 18 888,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,00 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 6,74 Prozent auf 29,94 EUR), Siemens Energy (+ 6,50 Prozent auf 25,71 EUR), Commerzbank (+ 5,13 Prozent auf 15,06 EUR), Merck (+ 4,77 Prozent auf 165,85 EUR) und adidas (+ 2,20 Prozent auf 232,10 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Porsche (-1,59 Prozent auf 84,08 EUR), Daimler Truck (-1,18 Prozent auf 41,10 EUR), Hannover Rück (-0,97 Prozent auf 224,80 EUR), Porsche Automobil vz (-0,91 Prozent auf 50,08 EUR) und BMW (-0,82 Prozent auf 102,90 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 11 478 483 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 206,225 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten

Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 3,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

