Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

So bewegte sich der LUS-DAX zum Handelsende.

Der LUS-DAX legte im XETRA-Handel schlussendlich um 1,69 Prozent auf 25 404,50 Punkte zu.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 066,50 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 444,50 Zählern.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 237,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 25.02.2026, bei 25 219,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, bei 23 591,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,41 Prozent. Bei 25 509,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell MTU Aero Engines (+ 6,11 Prozent auf 314,10 EUR), Infineon (+ 4,51 Prozent auf 76,73 EUR), Daimler Truck (+ 4,44 Prozent auf 41,91 EUR), Zalando (+ 4,22 Prozent auf 21,72 EUR) und Deutsche Bank (+ 3,96 Prozent auf 29,28 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Fresenius SE (-0,88 Prozent auf 38,44 EUR), Brenntag SE (-0,73 Prozent auf 57,08 EUR), BASF (-0,62 Prozent auf 51,35 EUR), Symrise (-0,38 Prozent auf 79,70 EUR) und Bayer (-0,26 Prozent auf 38,41 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 4 061 258 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 204,744 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at