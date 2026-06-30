Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen

Am Dienstag notierte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsende 1,05 Prozent stärker bei 24 994,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 754,50 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 019,00 Zählern.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Am letzten Handelstag im Mai, dem 30.05.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25 025,00 Punkten auf. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, stand der LUS-DAX noch bei 22 422,00 Punkten. Der LUS-DAX stand am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, bei 23 935,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,74 Prozent nach oben. Bei 25 509,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 5,56 Prozent auf 165,80 EUR), Bayer (+ 5,17 Prozent auf 48,41 EUR), Siemens (+ 4,44 Prozent auf 281,15 EUR), Infineon (+ 4,38 Prozent auf 81,67 EUR) und Daimler Truck (+ 3,84 Prozent auf 42,20 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Deutsche Telekom (-3,91 Prozent auf 23,85 EUR), QIAGEN (-1,94 Prozent auf 33,90 EUR), SAP SE (-1,93 Prozent auf 134,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,77 Prozent auf 70,10 EUR) und Henkel vz (-0,97 Prozent auf 73,54 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 17 772 011 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 203,906 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Unter den LUS-DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,36 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at