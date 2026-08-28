Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|Index-Bewegung
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28.08.2026 15:58:54
Zuversicht in Frankfurt: MDAX am Freitagnachmittag im Aufwind
Um 15:42 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,31 Prozent stärker bei 33 049,48 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 360,463 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,257 Prozent auf 33 032,10 Punkte an der Kurstafel, nach 32 947,28 Punkten am Vortag.
Bei 33 149,73 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 33 022,74 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 3,06 Prozent aufwärts. Der MDAX notierte noch vor einem Monat, am 28.07.2026, bei 32 395,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, notierte der MDAX bei 33 239,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, wurde der MDAX auf 30 358,46 Punkte taxiert.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 6,68 Prozent zu Buche. Bei 33 547,52 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im MDAX
Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit LANXESS (+ 4,30 Prozent auf 14,55 EUR), DEUTZ (+ 3,78 Prozent auf 12,92 EUR), WACKER CHEMIE (+ 3,10 Prozent auf 93,05 EUR), Schaeffler (+ 2,45 Prozent auf 7,53 EUR) und Porsche vz (+ 2,43 Prozent auf 46,32 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Fraport (-3,32 Prozent auf 62,55 EUR), Salzgitter (-1,63 Prozent auf 57,45 EUR), PUMA SE (-1,54 Prozent auf 25,62 EUR), CTS Eventim (-1,41 Prozent auf 59,45 EUR) und Aroundtown SA (-1,10 Prozent auf 1,98 EUR).
Die teuersten MDAX-Konzerne
Die Aroundtown SA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 316 778 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 40,617 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der MDAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,27 zu Buche schlagen. Mit 8,42 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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15:58
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09:28
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|Freundlicher Handel: MDAX schlussendlich in Grün (finanzen.at)
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26.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Zum Handelsende Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
Analysen zu LANXESS AG
|13.08.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|1,98
|-1,45%
|CTS Eventim
|59,45
|-1,33%
|DEUTZ AG
|12,80
|3,90%
|Fraport AG
|62,80
|-2,79%
|freenet AG
|24,54
|1,57%
|LANXESS AG
|14,58
|4,97%
|Porsche Automobil Holding SE
|28,49
|2,22%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|46,23
|3,22%
|PUMA SE
|25,66
|-1,16%
|Salzgitter
|57,50
|-2,79%
|Schaeffler AG
|7,50
|1,90%
|thyssenkrupp AG
|14,83
|-0,44%
|WACKER CHEMIE AG
|92,90
|3,28%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|33 001,29
|0,16%
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