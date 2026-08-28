Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

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Index-Bewegung 28.08.2026 15:58:54

Zuversicht in Frankfurt: MDAX am Freitagnachmittag im Aufwind

Zuversicht in Frankfurt: MDAX am Freitagnachmittag im Aufwind

Der MDAX notiert heute im Plus.

Um 15:42 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,31 Prozent stärker bei 33 049,48 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 360,463 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,257 Prozent auf 33 032,10 Punkte an der Kurstafel, nach 32 947,28 Punkten am Vortag.

Bei 33 149,73 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 33 022,74 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 3,06 Prozent aufwärts. Der MDAX notierte noch vor einem Monat, am 28.07.2026, bei 32 395,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, notierte der MDAX bei 33 239,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, wurde der MDAX auf 30 358,46 Punkte taxiert.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 6,68 Prozent zu Buche. Bei 33 547,52 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit LANXESS (+ 4,30 Prozent auf 14,55 EUR), DEUTZ (+ 3,78 Prozent auf 12,92 EUR), WACKER CHEMIE (+ 3,10 Prozent auf 93,05 EUR), Schaeffler (+ 2,45 Prozent auf 7,53 EUR) und Porsche vz (+ 2,43 Prozent auf 46,32 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Fraport (-3,32 Prozent auf 62,55 EUR), Salzgitter (-1,63 Prozent auf 57,45 EUR), PUMA SE (-1,54 Prozent auf 25,62 EUR), CTS Eventim (-1,41 Prozent auf 59,45 EUR) und Aroundtown SA (-1,10 Prozent auf 1,98 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Die Aroundtown SA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 316 778 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 40,617 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,27 zu Buche schlagen. Mit 8,42 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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07.08.26 LANXESS Halten DZ BANK
07.08.26 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Aroundtown SA 1,98 -1,45% Aroundtown SA
CTS Eventim 59,45 -1,33% CTS Eventim
DEUTZ AG 12,80 3,90% DEUTZ AG
Fraport AG 62,80 -2,79% Fraport AG
freenet AG 24,54 1,57% freenet AG
LANXESS AG 14,58 4,97% LANXESS AG
Porsche Automobil Holding SE 28,49 2,22% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 46,23 3,22% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
PUMA SE 25,66 -1,16% PUMA SE
Salzgitter 57,50 -2,79% Salzgitter
Schaeffler AG 7,50 1,90% Schaeffler AG
thyssenkrupp AG 14,83 -0,44% thyssenkrupp AG
WACKER CHEMIE AG 92,90 3,28% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 33 001,29 0,16%

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