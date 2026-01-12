Zuversicht in Frankfurt: MDAX am Mittag in Grün

Am Montag tendiert der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,15 Prozent fester bei 32 215,37 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 380,526 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,200 Prozent auf 32 231,37 Punkte an der Kurstafel, nach 32 167,17 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 32 092,47 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 32 259,92 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Der MDAX stand noch vor einem Monat, am 12.12.2025, bei 29 959,19 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Wert von 30 250,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, stand der MDAX bei 25 371,22 Punkten.

Die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 10,12 Prozent auf 90,85 EUR), RENK (+ 3,41 Prozent auf 66,37 EUR), AUMOVIO (+ 2,67 Prozent auf 46,88 EUR), AIXTRON SE (+ 2,60 Prozent auf 20,93 EUR) und TeamViewer (+ 2,17 Prozent auf 6,12 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil Nordex (-2,11 Prozent auf 31,62 EUR), Porsche vz (-1,91 Prozent auf 46,27 EUR), KION GROUP (-1,55 Prozent auf 66,65 EUR), Jungheinrich (-1,41 Prozent auf 36,38 EUR) und IONOS (-1,08 Prozent auf 27,50 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 1 305 183 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 42,152 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Die TeamViewer-Aktie hat mit 5,58 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die Evonik-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,37 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at