Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

27.04.2026 15:58:24
Zuversicht in Frankfurt: MDAX am Nachmittag auf grünem Terrain
Der MDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,40 Prozent auf 30 371,42 Punkte. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 361,028 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,391 Prozent auf 30 368,19 Punkte an der Kurstafel, nach 30 249,93 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des MDAX betrug 30 632,34 Punkte, das Tagestief hingegen 30 335,34 Zähler.
MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Der MDAX wies vor einem Monat, am 27.03.2026, einen Stand von 27 655,45 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.01.2026, betrug der MDAX-Kurs 31 727,85 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, den Wert von 28 294,65 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 büßte der Index bereits um 1,96 Prozent ein. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26 803,25 Punkten.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX
Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Schaeffler (+ 3,84 Prozent auf 8,12 EUR), Nordex (+ 3,69 Prozent auf 46,60 EUR), Jungheinrich (+ 3,05 Prozent auf 24,98 EUR), LANXESS (+ 2,38 Prozent auf 18,49 EUR) und RENK (+ 2,26 Prozent auf 55,12 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen AIXTRON SE (-4,06 Prozent auf 44,68 EUR), JENOPTIK (-3,38 Prozent auf 32,60 EUR), Talanx (-2,43 Prozent auf 112,40 EUR), Delivery Hero (-1,15 Prozent auf 19,28 EUR) und DEUTZ (-1,00 Prozent auf 9,91 EUR).
Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 1 982 313 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 36,732 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien
Die TUI-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,49 Prozent bei der freenet-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Weitere Links:
Nachrichten zu Talanx AG
17:58
|XETRA-Handel: MDAX beendet den Montagshandel im Plus (finanzen.at)
15:58
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
12:50
|EQS-CMS: Talanx Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
12:50
|EQS-CMS: Talanx Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
12:26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags freundlich (finanzen.at)
24.04.26
|MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
20.04.26
|EQS-CMS: Talanx Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
20.04.26
|EQS-CMS: Talanx Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)