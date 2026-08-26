Sartorius vz. Aktie

Sartorius vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

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Index-Performance im Fokus 26.08.2026 15:58:41

Zuversicht in Frankfurt: MDAX am Nachmittag in der Gewinnzone

Zuversicht in Frankfurt: MDAX am Nachmittag in der Gewinnzone

Der MDAX befindet sich derzeit im Aufwärtstrend.

Im MDAX geht es im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,97 Prozent aufwärts auf 32 580,69 Punkte. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 355,238 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,061 Prozent auf 32 287,13 Punkte an der Kurstafel, nach 32 267,44 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Mittwoch bei 32 273,23 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 32 599,53 Punkten erreichte.

MDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der MDAX bereits um 1,60 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der MDAX mit 31 965,53 Punkten berechnet. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 26.05.2026, den Stand von 32 698,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 822,93 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 5,17 Prozent zu Buche. Bei 33 547,52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit Salzgitter (+ 7,60 Prozent auf 57,35 EUR), KION GROUP (+ 4,97 Prozent auf 44,33 EUR), Bechtle (+ 4,36 Prozent auf 36,86 EUR), thyssenkrupp (+ 4,09 Prozent auf 14,27 EUR) und Bilfinger SE (+ 3,58 Prozent auf 79,60 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Siltronic (-2,32 Prozent auf 80,10 EUR), Porsche vz (-1,88 Prozent auf 43,25 EUR), AIXTRON SE (-1,88 Prozent auf 36,53 EUR), Sartorius vz (-1,50 Prozent auf 242,80 EUR) und AUMOVIO (-1,26 Prozent auf 35,35 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 832 116 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 39,378 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,37 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Historische Kursdaten
Die Tops und Flops im MDAX?
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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 36,71 -1,34% AIXTRON SE
AUMOVIO 35,10 -1,40% AUMOVIO
Bechtle AG 36,40 3,35% Bechtle AG
Bilfinger SE 80,00 4,44% Bilfinger SE
freenet AG 24,36 -0,33% freenet AG
KION GROUP AG 43,82 4,04% KION GROUP AG
Porsche Automobil Holding SE 27,22 -0,66% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 43,01 -1,71% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Salzgitter 58,20 9,81% Salzgitter
Sartorius AG Vz. 243,60 -0,90% Sartorius AG Vz.
Siltronic AG 79,10 -3,71% Siltronic AG
thyssenkrupp AG 14,38 5,08% thyssenkrupp AG
TUI AG 7,27 2,28% TUI AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 32 521,35 0,79%

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