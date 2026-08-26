Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|Index-Performance im Fokus
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26.08.2026 15:58:41
Zuversicht in Frankfurt: MDAX am Nachmittag in der Gewinnzone
Im MDAX geht es im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,97 Prozent aufwärts auf 32 580,69 Punkte. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 355,238 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,061 Prozent auf 32 287,13 Punkte an der Kurstafel, nach 32 267,44 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des MDAX lag am Mittwoch bei 32 273,23 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 32 599,53 Punkten erreichte.
MDAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche legte der MDAX bereits um 1,60 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der MDAX mit 31 965,53 Punkten berechnet. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 26.05.2026, den Stand von 32 698,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 822,93 Punkten auf.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 5,17 Prozent zu Buche. Bei 33 547,52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit Salzgitter (+ 7,60 Prozent auf 57,35 EUR), KION GROUP (+ 4,97 Prozent auf 44,33 EUR), Bechtle (+ 4,36 Prozent auf 36,86 EUR), thyssenkrupp (+ 4,09 Prozent auf 14,27 EUR) und Bilfinger SE (+ 3,58 Prozent auf 79,60 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Siltronic (-2,32 Prozent auf 80,10 EUR), Porsche vz (-1,88 Prozent auf 43,25 EUR), AIXTRON SE (-1,88 Prozent auf 36,53 EUR), Sartorius vz (-1,50 Prozent auf 242,80 EUR) und AUMOVIO (-1,26 Prozent auf 35,35 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im MDAX
Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 832 116 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 39,378 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
KGV und Dividende der MDAX-Werte
Unter den MDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,37 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
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17:58
|Pluszeichen in Frankfurt: Zum Handelsende Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
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15:58
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
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12:26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
09:28
|XETRA-Handel: MDAX legt zum Start zu (finanzen.at)
|
25.08.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
25.08.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX am Dienstagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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25.08.26
|XETRA-Handel: Anleger lassen MDAX steigen (finanzen.at)
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25.08.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|31.03.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|36,71
|-1,34%
|AUMOVIO
|35,10
|-1,40%
|Bechtle AG
|36,40
|3,35%
|Bilfinger SE
|80,00
|4,44%
|freenet AG
|24,36
|-0,33%
|KION GROUP AG
|43,82
|4,04%
|Porsche Automobil Holding SE
|27,22
|-0,66%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|43,01
|-1,71%
|Salzgitter
|58,20
|9,81%
|Sartorius AG Vz.
|243,60
|-0,90%
|Siltronic AG
|79,10
|-3,71%
|thyssenkrupp AG
|14,38
|5,08%
|TUI AG
|7,27
|2,28%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|32 521,35
|0,79%
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