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XETRA-Handel im Blick 21.10.2026 12:27:07

Zuversicht in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen am Mittag zu

Zuversicht in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen am Mittag zu

Am dritten Tag der Woche wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Der MDAX steigt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,47 Prozent auf 30 535,69 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 340,514 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,025 Prozent auf 30 399,33 Punkte an der Kurstafel, nach 30 391,65 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 30 239,19 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30 577,35 Punkten lag.

MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der MDAX bereits um 0,013 Prozent. Vor einem Monat, am 21.09.2026, wies der MDAX einen Stand von 31 241,96 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, betrug der MDAX-Kurs 31 812,87 Punkte. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 140,61 Punkten auf.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,43 Prozent. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Aroundtown SA (+ 6,44 Prozent auf 1,44 EUR), CTS Eventim (+ 4,38 Prozent auf 64,40 EUR), LEG Immobilien (+ 4,02 Prozent auf 48,16 EUR), PUMA SE (+ 3,06 Prozent auf 25,26 EUR) und TAG Immobilien (+ 3,06 Prozent auf 11,13 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil AUTO1 (-1,45 Prozent auf 18,32 EUR), Lufthansa (-1,40 Prozent auf 7,18 EUR), Aurubis (-1,33 Prozent auf 140,60 EUR), DEUTZ (-1,25 Prozent auf 10,26 EUR) und AUMOVIO (-1,24 Prozent auf 35,95 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Aroundtown SA-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 1 170 829 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 38,417 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Unter den MDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,41 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Aroundtown SA 1,46 2,68% Aroundtown SA
AUMOVIO 33,40 -4,98% AUMOVIO
Aurubis 130,60 -6,71% Aurubis
AUTO1 16,94 -5,68% AUTO1
CTS Eventim 63,70 -0,86% CTS Eventim
DEUTZ AG 9,78 -4,96% DEUTZ AG
LEG Immobilien 48,22 0,00% LEG Immobilien
Lufthansa AG 7,10 -1,91% Lufthansa AG
Porsche Automobil Holding SE 25,11 -0,12% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 42,82 0,54% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
PUMA SE 24,95 -1,66% PUMA SE
TAG Immobilien AG 11,19 0,72% TAG Immobilien AG
thyssenkrupp AG 13,65 -3,94% thyssenkrupp AG

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MDAX 30 085,87 -1,84%

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