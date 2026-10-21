Aurubis Aktie
WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
|XETRA-Handel im Blick
|
21.10.2026 12:27:07
Zuversicht in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen am Mittag zu
Der MDAX steigt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,47 Prozent auf 30 535,69 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 340,514 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,025 Prozent auf 30 399,33 Punkte an der Kurstafel, nach 30 391,65 Punkten am Vortag.
Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 30 239,19 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30 577,35 Punkten lag.
MDAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht sank der MDAX bereits um 0,013 Prozent. Vor einem Monat, am 21.09.2026, wies der MDAX einen Stand von 31 241,96 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, betrug der MDAX-Kurs 31 812,87 Punkte. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 140,61 Punkten auf.
Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,43 Prozent. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops im MDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Aroundtown SA (+ 6,44 Prozent auf 1,44 EUR), CTS Eventim (+ 4,38 Prozent auf 64,40 EUR), LEG Immobilien (+ 4,02 Prozent auf 48,16 EUR), PUMA SE (+ 3,06 Prozent auf 25,26 EUR) und TAG Immobilien (+ 3,06 Prozent auf 11,13 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil AUTO1 (-1,45 Prozent auf 18,32 EUR), Lufthansa (-1,40 Prozent auf 7,18 EUR), Aurubis (-1,33 Prozent auf 140,60 EUR), DEUTZ (-1,25 Prozent auf 10,26 EUR) und AUMOVIO (-1,24 Prozent auf 35,95 EUR).
Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Aroundtown SA-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 1 170 829 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 38,417 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus
Unter den MDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,41 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Aurubis
|
22.10.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
22.10.26
|XETRA-Handel MDAX verliert am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
21.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: So steht der MDAX am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
21.10.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Aurubis auf 169 Euro - 'Hold' (dpa-AFX)
|
21.10.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
20.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
20.10.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
20.10.26
|MDAX aktuell: So entwickelt sich der MDAX mittags (finanzen.at)
Analysen zu Aurubis
|21.10.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|10.08.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|06.08.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|14.07.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|12.05.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|07.04.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|30.03.26
|Aurubis Underweight
|Morgan Stanley
|06.02.26
|Aurubis Verkaufen
|DZ BANK
|09.10.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|05.08.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|09.05.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|21.10.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|10.07.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|1,46
|2,68%
|AUMOVIO
|33,40
|-4,98%
|Aurubis
|130,60
|-6,71%
|AUTO1
|16,94
|-5,68%
|CTS Eventim
|63,70
|-0,86%
|DEUTZ AG
|9,78
|-4,96%
|LEG Immobilien
|48,22
|0,00%
|Lufthansa AG
|7,10
|-1,91%
|Porsche Automobil Holding SE
|25,11
|-0,12%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|42,82
|0,54%
|PUMA SE
|24,95
|-1,66%
|TAG Immobilien AG
|11,19
|0,72%
|thyssenkrupp AG
|13,65
|-3,94%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|30 085,87
|-1,84%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sackt letztlich kräftig ab -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließlich uneinheitlich -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es deutlich abwärts, während sich auch der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneins. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.