27.02.2026 17:58:50
Zuversicht in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung im Plus
Zum Handelsende notierte der MDAX im XETRA-Handel 0,50 Prozent höher bei 31 608,32 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 375,327 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 31 457,14 Zählern und damit 0,014 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (31 452,62 Punkte).
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 31 407,82 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 31 742,74 Punkten verzeichnete.
MDAX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang ein Minus von 0,467 Prozent. Vor einem Monat, am 27.01.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31 727,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.11.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 29 531,25 Punkten. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 27.02.2025, bei 28 558,19 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2,03 Prozent nach oben. Bei 32 383,56 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. 30 597,95 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
MDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit United Internet (+ 13,27 Prozent auf 28,00 EUR), AIXTRON SE (+ 7,90 Prozent auf 27,60 EUR), freenet (+ 5,25 Prozent auf 27,68 EUR), CTS Eventim (+ 5,03 Prozent auf 68,85 EUR) und Nordex (+ 3,06 Prozent auf 43,12 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Delivery Hero (-4,36 Prozent auf 19,66 EUR), PUMA SE (-4,31 Prozent auf 23,76 EUR), Lufthansa (-3,59 Prozent auf 9,09 EUR), HENSOLDT (-2,94 Prozent auf 74,40 EUR) und RENK (-2,06 Prozent auf 56,93 EUR).
Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 151 600 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 37,137 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
MDAX-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,49 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,89 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
