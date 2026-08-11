Salzgitter Aktie

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WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005

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Index-Bewegung 11.08.2026 09:29:03

Zuversicht in Frankfurt: MDAX beginnt Handel in der Gewinnzone

Zuversicht in Frankfurt: MDAX beginnt Handel in der Gewinnzone

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt aktuell.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,02 Prozent höher bei 32 257,46 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 357,933 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,049 Prozent stärker bei 32 266,81 Punkten in den Handel, nach 32 251,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32 341,75 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32 243,82 Zählern.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Wert von 31 919,45 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 31 448,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, wurde der MDAX mit 31 282,97 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,12 Prozent nach oben. Bei 33 547,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit KION GROUP (+ 2,49 Prozent auf 40,80 EUR), RTL (+ 2,48 Prozent auf 33,00 EUR), IONOS (+ 1,50 Prozent auf 32,40 EUR), freenet (+ 1,11 Prozent auf 23,60 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,03 Prozent auf 78,10 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Salzgitter (-2,67 Prozent auf 51,10 EUR), Sartorius vz (-1,42 Prozent auf 235,20 EUR), flatexDEGIRO (-1,16 Prozent auf 33,96 EUR), TRATON (-1,03 Prozent auf 38,32 EUR) und LANXESS (-0,84 Prozent auf 16,43 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 189 194 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 39,993 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

2026 präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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flatexDEGIRO AG 33,98 -0,70% flatexDEGIRO AG
freenet AG 23,60 0,68% freenet AG
IONOS 32,76 2,89% IONOS
KION GROUP AG 41,21 3,41% KION GROUP AG
LANXESS AG 16,43 -0,42% LANXESS AG
Lufthansa AG 8,30 -0,10% Lufthansa AG
Porsche Automobil Holding SE 28,60 -0,17% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,96 0,99% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RTL 32,10 -1,08% RTL
Salzgitter 51,30 -1,63% Salzgitter
Sartorius AG Vz. 237,60 -0,08% Sartorius AG Vz.
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 80,35 2,95% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 12,20 -1,57% thyssenkrupp AG
TRATON 37,84 -1,71% TRATON

Indizes in diesem Artikel

MDAX 32 289,92 0,12%

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