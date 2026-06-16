Zuversicht in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus

Am Dienstagabend legten Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Dienstag beendete der MDAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,06 Prozent) bei 32 602,57 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 378,098 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,239 Prozent auf 32 660,43 Punkte an der Kurstafel, nach 32 582,63 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 32 575,63 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 32 837,25 Punkten.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 31 365,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.03.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 28 951,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.06.2025, bewegte sich der MDAX bei 30 006,05 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,24 Prozent. Bei 33 547,52 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 6,89 Prozent auf 61,25 EUR), KION GROUP (+ 3,55 Prozent auf 41,38 EUR), CTS Eventim (+ 3,21 Prozent auf 54,70 EUR), Aurubis (+ 2,90 Prozent auf 205,80 EUR) und Jungheinrich (+ 2,58 Prozent auf 23,84 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen AUTO1 (-5,48 Prozent auf 23,48 EUR), AIXTRON SE (-4,49 Prozent auf 56,22 EUR), Salzgitter (-2,97 Prozent auf 57,25 EUR), United Internet (-2,44 Prozent auf 25,54 EUR) und Schaeffler (-1,94 Prozent auf 9,60 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 5 046 563 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 45,268 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,06 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at