Zuversicht in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Am Donnerstag tendiert der MDAX um 15:40 Uhr via XETRA 0,04 Prozent stärker bei 31 189,90 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 344,186 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,449 Prozent auf 31 318,35 Punkte an der Kurstafel, nach 31 178,27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 31 613,24 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 31 189,90 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Seit Wochenbeginn kletterte der MDAX bereits um 2,30 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30 426,98 Punkten. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, bei 32 426,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, bewegte sich der MDAX bei 29 374,55 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,678 Prozent nach oben. Bei 33 547,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Zähler.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit LANXESS (+ 8,01 Prozent auf 13,21 EUR), AUTO1 (+ 5,02 Prozent auf 19,45 EUR), Bechtle (+ 4,37 Prozent auf 35,36 EUR), K+S (+ 3,39 Prozent auf 13,42 EUR) und RTL (+ 3,19 Prozent auf 33,95 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Nemetschek SE (-9,25 Prozent auf 68,70 EUR), Siltronic (-8,91 Prozent auf 52,15 EUR), AIXTRON SE (-7,95 Prozent auf 29,53 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-5,81 Prozent auf 81,10 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,72 Prozent auf 46,50 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 4 968 156 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 42,097 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,56 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at