Zuversicht in Frankfurt: MDAX klettert nachmittags

Um 15:42 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,79 Prozent höher bei 29 806,36 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 343,312 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 29 658,12 Zählern und damit 0,286 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (29 573,63 Punkte).

Der MDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 29 657,11 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30 109,39 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 2,40 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 13.10.2025, stand der MDAX noch bei 30 447,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2025, stand der MDAX bei 30 925,12 Punkten. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 13.11.2024, bei 26 239,67 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 15,89 Prozent zu. 31 754,30 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 23 135,20 Zähler.

MDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Bilfinger SE (+ 10,18 Prozent auf 100,10 EUR), RENK (+ 5,92 Prozent auf 66,53 EUR), Delivery Hero (+ 3,93 Prozent auf 19,19 EUR), WACKER CHEMIE (+ 3,53 Prozent auf 66,00 EUR) und Gerresheimer (+ 3,36 Prozent auf 25,24 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen AIXTRON SE (-5,54 Prozent auf 18,33 EUR), Nordex (-3,07 Prozent auf 27,18 EUR), United Internet (-2,70 Prozent auf 24,48 EUR), RATIONAL (-2,05 Prozent auf 646,50 EUR) und Sartorius vz (-1,76 Prozent auf 228,60 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Im MDAX weist die TUI-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 250 823 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 42,270 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

Unter den MDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die RTL-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16,76 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at