Zuversicht in Frankfurt: MDAX legt nachmittags zu

Mit dem MDAX geht es am Montag aufwärts.

Der MDAX steigt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,41 Prozent auf 32 430,71 Punkte. Die MDAX-Mitglieder sind damit 352,780 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der MDAX 0,768 Prozent höher bei 32 226,21 Punkten, nach 31 980,52 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Montag bei 32 543,91 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 32 226,21 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Vor einem Monat, am 03.07.2026, wies der MDAX einen Stand von 32 994,37 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30 589,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, bei 30 317,29 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,68 Prozent. Bei 33 547,52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 6,97 Prozent auf 85,32 EUR), Schaeffler (+ 4,80 Prozent auf 7,43 EUR), Sartorius vz (+ 4,72 Prozent auf 228,30 EUR), TUI (+ 3,99 Prozent auf 7,81 EUR) und Nemetschek SE (+ 3,96 Prozent auf 60,35 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,82 Prozent auf 72,30 EUR), Aurubis (-2,04 Prozent auf 177,90 EUR), AIXTRON SE (-1,74 Prozent auf 35,64 EUR), flatexDEGIRO (-1,43 Prozent auf 35,78 EUR) und JENOPTIK (-1,39 Prozent auf 36,76 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im MDAX ist die TUI-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 302 283 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 38,358 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,37 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at