JENOPTIK Aktie

JENOPTIK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
MDAX im Fokus 27.05.2026 17:58:28

Zuversicht in Frankfurt: MDAX letztendlich freundlich

Zuversicht in Frankfurt: MDAX letztendlich freundlich

Für den MDAX ging es am dritten Tag der Woche aufwärts.

Zum Handelsende erhöhte sich der MDAX im XETRA-Handel um 0,94 Prozent auf 33 006,70 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 383,964 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,301 Prozent auf 32 797,14 Punkte an der Kurstafel, nach 32 698,65 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 33 164,91 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 32 739,62 Punkten.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 2,12 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 27.04.2026, wurde der MDAX mit 30 362,01 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 27.02.2026, notierte der MDAX bei 31 560,34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.05.2025, lag der MDAX bei 30 632,05 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,54 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33 164,91 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Schaeffler (+ 9,98 Prozent auf 11,02 EUR), AIXTRON SE (+ 8,42 Prozent auf 57,20 EUR), PUMA SE (+ 6,19) Prozent auf 29,86 EUR), AUMOVIO (+ 5,39 Prozent auf 40,10 EUR) und FUCHS SE VZ (+ 3,11 Prozent auf 38,44 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Nordex (-3,01 Prozent auf 41,22 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,87 Prozent auf 81,20 EUR), IONOS (-2,47 Prozent auf 26,84 EUR), JENOPTIK (-2,27 Prozent auf 44,68 EUR) und WACKER CHEMIE (-2,08 Prozent auf 96,50 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6 377 242 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,831 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die Aroundtown SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,98 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

mehr Nachrichten

Analysen zu JENOPTIK AG

mehr Analysen
13.05.26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 JENOPTIK Buy Warburg Research
13.05.26 JENOPTIK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.26 JENOPTIK Kaufen DZ BANK
12.05.26 JENOPTIK Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 59,18 3,17% AIXTRON SE
Aroundtown SA 2,57 -1,15% Aroundtown SA
AUMOVIO 39,60 -1,12% AUMOVIO
freenet AG 25,62 0,23% freenet AG
FUCHS SE VZ 38,98 1,88% FUCHS SE VZ
IONOS 26,56 -1,34% IONOS
JENOPTIK AG 45,52 1,83% JENOPTIK AG
LEG Immobilien 56,00 -4,76% LEG Immobilien
Lufthansa AG 8,25 -0,77% Lufthansa AG
Nordex AG 41,88 1,75% Nordex AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 46,66 0,37% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
PUMA SE 29,35 -1,38% PUMA SE
Schaeffler AG 10,82 -1,81% Schaeffler AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 87,30 6,20% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
WACKER CHEMIE AG 98,90 2,75% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 32 982,11 -0,08%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:16 Bridgewater wettet Milliarden auf den KI-Hardware-Boom - Die zehn größten Beteiligungen im ersten Quartal
27.05.26 Commerzbank-Depot enthüllt: Diese Tech-Aktie hat Alphabet als Nummer eins abgelöst
26.05.26 Umbau bei Greenlight Capital: David Einhorn baut Warner Bros. Discovery ab und steigt kräftig bei Peloton ein
25.05.26 NVIDIA-Depot im Fokus: Diese US-Aktien hielt der Chipgigant im 1. Quartal 2026
24.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 21

Börse aktuell - Live Ticker

Waffenruhe im Iran-Krieg fragil: Dow wenig verändert erwartet -- ATX und DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Donnerstag mit Abgaben. Der Dow bewegt sich kaum. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag teils mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen