JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|MDAX im Fokus
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27.05.2026 17:58:28
Zuversicht in Frankfurt: MDAX letztendlich freundlich
Zum Handelsende erhöhte sich der MDAX im XETRA-Handel um 0,94 Prozent auf 33 006,70 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 383,964 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,301 Prozent auf 32 797,14 Punkte an der Kurstafel, nach 32 698,65 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der MDAX bei 33 164,91 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 32 739,62 Punkten.
MDAX-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 2,12 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 27.04.2026, wurde der MDAX mit 30 362,01 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 27.02.2026, notierte der MDAX bei 31 560,34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.05.2025, lag der MDAX bei 30 632,05 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,54 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33 164,91 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Heutige Tops und Flops im MDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Schaeffler (+ 9,98 Prozent auf 11,02 EUR), AIXTRON SE (+ 8,42 Prozent auf 57,20 EUR), PUMA SE (+ 6,19) Prozent auf 29,86 EUR), AUMOVIO (+ 5,39 Prozent auf 40,10 EUR) und FUCHS SE VZ (+ 3,11 Prozent auf 38,44 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Nordex (-3,01 Prozent auf 41,22 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,87 Prozent auf 81,20 EUR), IONOS (-2,47 Prozent auf 26,84 EUR), JENOPTIK (-2,27 Prozent auf 44,68 EUR) und WACKER CHEMIE (-2,08 Prozent auf 96,50 EUR).
Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6 377 242 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,831 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der MDAX-Aktien
In diesem Jahr verzeichnet die Aroundtown SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,98 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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