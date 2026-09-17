Zuversicht in Frankfurt: MDAX nachmittags freundlich

Am Donnerstag tendiert der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,55 Prozent fester bei 31 449,93 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 348,214 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 31 397,44 Zählern und damit 0,386 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (31 276,77 Punkte).

Der Tiefststand des MDAX lag am Donnerstag bei 31 170,01 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31 574,72 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der MDAX bereits um 0,296 Prozent zurück. Der MDAX wies vor einem Monat, am 17.08.2026, einen Wert von 32 356,98 Punkten auf. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 17.06.2026, mit 32 855,82 Punkten bewertet. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 17.09.2025, den Stand von 30 217,38 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,52 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 33 547,52 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Schaeffler (+ 4,23 Prozent auf 7,15 EUR), Porsche vz (+ 4,00 Prozent auf 47,08 EUR), DEUTZ (+ 3,87 Prozent auf 12,07 EUR), AUMOVIO (+ 3,27 Prozent auf 37,90 EUR) und Porsche Automobil (+ 3,17 Prozent auf 29,64 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Bilfinger SE (-21,71 Prozent auf 59,15 EUR), Bechtle (-2,59 Prozent auf 33,82 EUR), WACKER CHEMIE (-2,37 Prozent auf 86,55 EUR), CTS Eventim (-1,75 Prozent auf 56,20 EUR) und K+S (-1,44 Prozent auf 16,43 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 1 613 742 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,590 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,16 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at