K+S Aktie
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
|MDAX-Kursentwicklung
|
17.09.2026 15:58:51
Zuversicht in Frankfurt: MDAX nachmittags freundlich
Am Donnerstag tendiert der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,55 Prozent fester bei 31 449,93 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 348,214 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 31 397,44 Zählern und damit 0,386 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (31 276,77 Punkte).
Der Tiefststand des MDAX lag am Donnerstag bei 31 170,01 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31 574,72 Punkten erreichte.
So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche fiel der MDAX bereits um 0,296 Prozent zurück. Der MDAX wies vor einem Monat, am 17.08.2026, einen Wert von 32 356,98 Punkten auf. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 17.06.2026, mit 32 855,82 Punkten bewertet. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 17.09.2025, den Stand von 30 217,38 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,52 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 33 547,52 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Zähler.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX
Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Schaeffler (+ 4,23 Prozent auf 7,15 EUR), Porsche vz (+ 4,00 Prozent auf 47,08 EUR), DEUTZ (+ 3,87 Prozent auf 12,07 EUR), AUMOVIO (+ 3,27 Prozent auf 37,90 EUR) und Porsche Automobil (+ 3,17 Prozent auf 29,64 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Bilfinger SE (-21,71 Prozent auf 59,15 EUR), Bechtle (-2,59 Prozent auf 33,82 EUR), WACKER CHEMIE (-2,37 Prozent auf 86,55 EUR), CTS Eventim (-1,75 Prozent auf 56,20 EUR) und K+S (-1,44 Prozent auf 16,43 EUR).
Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 1 613 742 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,590 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der MDAX-Titel
Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,16 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu CTS Eventim
|
17.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
17.09.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX nachmittags freundlich (finanzen.at)
|
17.09.26
|Handel in Frankfurt: MDAX steigt mittags (finanzen.at)
|
16.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
11.09.26
|MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CTS Eventim von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
09.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
09.09.26
|Handel in Frankfurt: MDAX gibt am Mittwochnachmittag nach (finanzen.at)
|
07.09.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu CTS Eventim
|07.09.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|07.09.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|07.09.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|26.05.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|22.11.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|AUMOVIO
|36,40
|-2,41%
|Bechtle AG
|33,74
|0,90%
|Bilfinger SE
|58,00
|-3,01%
|CTS Eventim
|55,55
|-0,89%
|DEUTZ AG
|12,39
|2,14%
|freenet AG
|24,40
|-2,87%
|K+S AG
|16,52
|0,24%
|Lufthansa AG
|7,65
|-0,39%
|Porsche Automobil Holding SE
|29,30
|-1,25%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|46,67
|-1,19%
|Schaeffler AG
|7,02
|-0,99%
|thyssenkrupp AG
|15,55
|0,10%
|WACKER CHEMIE AG
|86,45
|0,17%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 412,18
|-0,11%