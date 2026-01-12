Zuversicht in Frankfurt: MDAX nachmittags in der Gewinnzone

Um 15:42 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,33 Prozent auf 32 273,45 Punkte an der MDAX-Kurstafel. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 380,526 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,200 Prozent auf 32 231,37 Punkte an der Kurstafel, nach 32 167,17 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 32 092,47 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 32 287,31 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 12.12.2025, wies der MDAX einen Wert von 29 959,19 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 30 250,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 25 371,22 Punkten gehandelt.

Die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 12,73 Prozent auf 93,00 EUR), RENK (+ 3,54 Prozent auf 66,45 EUR), Delivery Hero (+ 2,85 Prozent auf 24,20 EUR), TeamViewer (+ 2,75 Prozent auf 6,16 EUR) und Aurubis (+ 2,67 Prozent auf 134,40 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil KION GROUP (-3,18 Prozent auf 65,55 EUR), Porsche vz (-2,80 Prozent auf 45,85 EUR), LANXESS (-2,30 Prozent auf 17,45 EUR), Talanx (-2,21 Prozent auf 110,60 EUR) und PUMA SE (-1,96 Prozent auf 23,48 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 783 438 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 42,152 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Evonik-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,37 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at