Mit dem MDAX geht es derzeit aufwärts.

Um 15:42 Uhr geht es im MDAX im XETRA-Handel um 0,98 Prozent nach oben auf 29 551,57 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 325,617 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,465 Prozent auf 29 400,14 Punkte an der Kurstafel, nach 29 263,97 Punkten am Vortag.

Bei 29 399,26 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 29 695,19 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 2,55 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, lag der MDAX bei 30 495,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 32 947,28 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 27.11.2025, einen Wert von 29 531,25 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 4,61 Prozent ein. Bei 33 547,52 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit Elmos Semiconductor (+ 6,56 Prozent auf 105,60 EUR), AUTO1 (+ 4,63 Prozent auf 15,59 EUR), HENSOLDT (+ 4,38 Prozent auf 82,86 EUR), Siltronic (+ 4,19 Prozent auf 49,68 EUR) und Salzgitter (+ 3,41 Prozent auf 43,64 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Schaeffler (-1,33 Prozent auf 5,18 EUR), Evonik (-1,29 Prozent auf 18,41 EUR), Lufthansa (-0,73 Prozent auf 8,65 EUR), PUMA SE (-0,64 Prozent auf 23,34 EUR) und TUI (-0,56 Prozent auf 6,79 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 921 734 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,544 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Die TUI-Aktie hat mit 5,07 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at