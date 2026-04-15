Zuversicht in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Mit dem MDAX geht es derzeit aufwärts.

Um 15:41 Uhr geht es im MDAX im XETRA-Handel um 0,69 Prozent nach oben auf 30 745,21 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 364,938 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,076 Prozent auf 30 558,15 Punkte an der Kurstafel, nach 30 534,94 Punkten am Vortag.

Bei 30 554,06 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 30 834,99 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 2,13 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bewegte sich der MDAX bei 28 819,46 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.01.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31 943,60 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 15.04.2025, einen Wert von 27 266,31 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 0,757 Prozent ein. Bei 32 383,56 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 18,93 Prozent auf 41,85 EUR), Schaeffler (+ 6,31 Prozent auf 8,25 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 6,12 Prozent auf 45,06 EUR), Delivery Hero (+ 4,29 Prozent auf 18,10 EUR) und AUTO1 (+ 3,73 Prozent auf 19,72 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Lufthansa (-2,82 Prozent auf 7,78 EUR), Fraport (-2,41 Prozent auf 74,85 EUR), Bilfinger SE (-1,97 Prozent auf 109,50 EUR), K+S (-1,90 Prozent auf 14,95 EUR) und AUMOVIO (-1,80 Prozent auf 35,55 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2 579 052 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 38,581 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Die Aroundtown SA-Aktie hat mit 5,37 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,43 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at