Elmos Semiconductor Aktie

Elmos Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

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Marktbericht 07.09.2026 17:58:47

Zuversicht in Frankfurt: MDAX schlussendlich im Aufwind

Zuversicht in Frankfurt: MDAX schlussendlich im Aufwind

Der MDAX zeigte sich heute wenig verändert.

Am Montag schloss der MDAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,15 Prozent) bei 32 403,83 Punkten ab. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 359,347 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,047 Prozent leichter bei 32 339,98 Punkten in den Montagshandel, nach 32 355,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 32 260,46 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 32 438,20 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 07.08.2026, lag der MDAX-Kurs bei 32 407,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 32 466,60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, einen Stand von 30 011,98 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 4,60 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Zähler.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Nordex (+ 9,96 Prozent auf 40,42 EUR), AIXTRON SE (+ 7,83 Prozent auf 38,98 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,18 Prozent auf 76,15 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,00 Prozent auf 144,00 EUR) und thyssenkrupp (+ 2,89 Prozent auf 15,65 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen AUTO1 (-3,99 Prozent auf 21,16 EUR), WACKER CHEMIE (-2,87 Prozent auf 89,65 EUR), Talanx (-2,75 Prozent auf 123,70 EUR), CTS Eventim (-2,39 Prozent auf 57,25 EUR) und LEG Immobilien (-2,16 Prozent auf 48,08 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 944 905 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 39,310 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,34 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,35 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 38,88 8,00% AIXTRON SE
AUTO1 21,18 -3,64% AUTO1
CTS Eventim 57,05 -2,81% CTS Eventim
Elmos Semiconductor 143,40 2,87% Elmos Semiconductor
freenet AG 24,34 -0,41% freenet AG
LEG Immobilien 48,06 -2,08% LEG Immobilien
Lufthansa AG 7,82 -0,33% Lufthansa AG
Nordex AG 40,42 10,26% Nordex AG
Porsche Automobil Holding SE 28,80 -0,76% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,48 0,38% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 76,10 4,75% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
Talanx AG 122,90 -3,23% Talanx AG
thyssenkrupp AG 15,67 3,64% thyssenkrupp AG
WACKER CHEMIE AG 89,55 -2,56% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 32 405,44 0,15%

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