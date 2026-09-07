Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Marktbericht
|
07.09.2026 17:58:47
Zuversicht in Frankfurt: MDAX schlussendlich im Aufwind
Am Montag schloss der MDAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,15 Prozent) bei 32 403,83 Punkten ab. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 359,347 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,047 Prozent leichter bei 32 339,98 Punkten in den Montagshandel, nach 32 355,32 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 32 260,46 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 32 438,20 Punkten verzeichnete.
MDAX-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 07.08.2026, lag der MDAX-Kurs bei 32 407,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 32 466,60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, einen Stand von 30 011,98 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 4,60 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Zähler.
Heutige Tops und Flops im MDAX
Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Nordex (+ 9,96 Prozent auf 40,42 EUR), AIXTRON SE (+ 7,83 Prozent auf 38,98 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,18 Prozent auf 76,15 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,00 Prozent auf 144,00 EUR) und thyssenkrupp (+ 2,89 Prozent auf 15,65 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen AUTO1 (-3,99 Prozent auf 21,16 EUR), WACKER CHEMIE (-2,87 Prozent auf 89,65 EUR), Talanx (-2,75 Prozent auf 123,70 EUR), CTS Eventim (-2,39 Prozent auf 57,25 EUR) und LEG Immobilien (-2,16 Prozent auf 48,08 EUR).
MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 944 905 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 39,310 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
MDAX-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,34 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,35 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Elmos Semiconductor
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17:58
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
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15:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX am Montagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
12:26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX im Plus (finanzen.at)
|
10:04
|TecDAX-Titel Elmos Semiconductor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Elmos Semiconductor von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
04.09.26
|Börse Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.09.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX klettert am Nachmittag (finanzen.at)
|
04.09.26
|Freundlicher Handel: TecDAX fester (finanzen.at)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|38,88
|8,00%
|AUTO1
|21,18
|-3,64%
|CTS Eventim
|57,05
|-2,81%
|Elmos Semiconductor
|143,40
|2,87%
|freenet AG
|24,34
|-0,41%
|LEG Immobilien
|48,06
|-2,08%
|Lufthansa AG
|7,82
|-0,33%
|Nordex AG
|40,42
|10,26%
|Porsche Automobil Holding SE
|28,80
|-0,76%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|44,48
|0,38%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|76,10
|4,75%
|Talanx AG
|122,90
|-3,23%
|thyssenkrupp AG
|15,67
|3,64%
|WACKER CHEMIE AG
|89,55
|-2,56%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|32 405,44
|0,15%
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