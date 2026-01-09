Zuversicht in Frankfurt: MDAX steigt am Freitagnachmittag

Um 15:42 Uhr erhöht sich der MDAX im XETRA-Handel um 0,70 Prozent auf 32 308,28 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 380,652 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,142 Prozent auf 32 128,68 Punkte an der Kurstafel, nach 32 083,03 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 32 064,49 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 32 324,83 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 3,68 Prozent. Vor einem Monat, am 09.12.2025, wies der MDAX 29 729,05 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 09.10.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 921,06 Punkten auf. Der MDAX notierte noch vor einem Jahr, am 09.01.2025, bei 25 581,27 Punkten.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell AUTO1 (+ 6,63 Prozent auf 30,22 EUR), TeamViewer (+ 6,10 Prozent auf 6,09 EUR), HENSOLDT (+ 4,57 Prozent auf 90,30 EUR), LANXESS (+ 3,46 Prozent auf 17,95 EUR) und Ströer SE (+ 3,44 Prozent auf 39,05 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen HOCHTIEF (-1,78 Prozent auf 352,60 EUR), KION GROUP (-1,45 Prozent auf 68,00 EUR), Sartorius vz (-1,21 Prozent auf 262,10 EUR), DWS Group GmbH (-1,20 Prozent auf 57,50 EUR) und Nordex (-1,11 Prozent auf 32,12 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TUI-Aktie. 2 593 455 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 41,041 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 5,59 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die Evonik-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,50 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

