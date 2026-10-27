United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|Marktbericht
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27.10.2026 15:58:26
Zuversicht in Frankfurt: MDAX steigt am Nachmittag
Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,39 Prozent fester bei 30 407,16 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 334,775 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,116 Prozent auf 30 252,46 Punkte an der Kurstafel, nach 30 287,68 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des MDAX betrug 30 111,44 Punkte, das Tageshoch hingegen 30 433,37 Zähler.
MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bewegte sich der MDAX bei 31 031,35 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 27.07.2026, den Wert von 32 106,50 Punkten. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, bei 30 140,88 Punkten.
Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,85 Prozent. Bei 33 547,52 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX
Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Salzgitter (+ 5,13 Prozent auf 47,10 EUR), thyssenkrupp (+ 3,65 Prozent auf 14,62 EUR), Porsche vz (+ 3,63 Prozent auf 42,83 EUR), flatexDEGIRO (+ 3,51 Prozent auf 24,18 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2,58 Prozent auf 127,20 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,60 Prozent auf 49,42 EUR), DEUTZ (-2,53 Prozent auf 10,03 EUR), PUMA SE (-2,39 Prozent auf 24,86 EUR), United Internet (-1,09 Prozent auf 23,56 EUR) und TRATON (-1,09 Prozent auf 32,76 EUR).
Die meistgehandelten MDAX-Aktien
Aktuell weist die TUI-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 568 870 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 38,039 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
KGV und Dividende der MDAX-Aktien
Unter den MDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,41 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.08.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|07.10.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.08.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|07.10.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.08.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|21.05.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|07.04.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|17.03.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|1,43
|0,07%
|DEUTZ AG
|10,00
|-2,44%
|Elmos Semiconductor
|127,40
|1,92%
|flatexDEGIRO AG
|24,80
|5,80%
|Porsche Automobil Holding SE
|24,71
|0,69%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|42,80
|3,63%
|PUMA SE
|24,72
|-2,22%
|Salzgitter
|46,96
|5,01%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|49,88
|-5,80%
|thyssenkrupp AG
|14,56
|3,41%
|TRATON
|32,78
|-1,03%
|TUI AG
|6,80
|1,49%
|United Internet AG
|23,52
|-0,68%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|30 495,47
|0,69%
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