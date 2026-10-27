United Internet Aktie

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WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

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Marktbericht 27.10.2026 15:58:26

Zuversicht in Frankfurt: MDAX steigt am Nachmittag

Zuversicht in Frankfurt: MDAX steigt am Nachmittag

Der MDAX entwickelt sich am Dienstag positiv.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,39 Prozent fester bei 30 407,16 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 334,775 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,116 Prozent auf 30 252,46 Punkte an der Kurstafel, nach 30 287,68 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 30 111,44 Punkte, das Tageshoch hingegen 30 433,37 Zähler.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bewegte sich der MDAX bei 31 031,35 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 27.07.2026, den Wert von 32 106,50 Punkten. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, bei 30 140,88 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,85 Prozent. Bei 33 547,52 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Salzgitter (+ 5,13 Prozent auf 47,10 EUR), thyssenkrupp (+ 3,65 Prozent auf 14,62 EUR), Porsche vz (+ 3,63 Prozent auf 42,83 EUR), flatexDEGIRO (+ 3,51 Prozent auf 24,18 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2,58 Prozent auf 127,20 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,60 Prozent auf 49,42 EUR), DEUTZ (-2,53 Prozent auf 10,03 EUR), PUMA SE (-2,39 Prozent auf 24,86 EUR), United Internet (-1,09 Prozent auf 23,56 EUR) und TRATON (-1,09 Prozent auf 32,76 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Aktuell weist die TUI-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 568 870 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 38,039 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

Unter den MDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,41 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Aroundtown SA 1,43 0,07% Aroundtown SA
DEUTZ AG 10,00 -2,44% DEUTZ AG
Elmos Semiconductor 127,40 1,92% Elmos Semiconductor
flatexDEGIRO AG 24,80 5,80% flatexDEGIRO AG
Porsche Automobil Holding SE 24,71 0,69% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 42,80 3,63% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
PUMA SE 24,72 -2,22% PUMA SE
Salzgitter 46,96 5,01% Salzgitter
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 49,88 -5,80% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 14,56 3,41% thyssenkrupp AG
TRATON 32,78 -1,03% TRATON
TUI AG 6,80 1,49% TUI AG
United Internet AG 23,52 -0,68% United Internet AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 495,47 0,69%

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