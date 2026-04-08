freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|MDAX-Performance im Fokus
08.04.2026 15:59:11
Zuversicht in Frankfurt: MDAX verbucht am Mittwochnachmittag kräftige Zuschläge
Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 5,59 Prozent fester bei 30 339,49 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 345,888 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 3,62 Prozent höher bei 29 775,01 Punkten in den Mittwochshandel, nach 28 733,46 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 30 516,36 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 29 689,00 Punkten.
So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 4,66 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, den Stand von 29 482,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.01.2026, wurde der MDAX auf 32 083,03 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 08.04.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 25 571,08 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,07 Prozent abwärts. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 32 383,56 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX
Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Salzgitter (+ 14,54 Prozent auf 44,60 EUR), TUI (+ 12,93 Prozent auf 7,42 EUR), AUTO1 (+ 12,51 Prozent auf 16,46 EUR), Lufthansa (+ 11,46 Prozent auf 8,21 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 10,58 Prozent auf 39,50 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil K+S (-8,94 Prozent auf 15,68 EUR), LANXESS (-4,25 Prozent auf 17,78 EUR), Evonik (-1,31 Prozent auf 16,61 EUR), IONOS (+ 0,08 Prozent auf 24,82 EUR) und United Internet (+ 1,15 Prozent auf 28,10 EUR).
MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 8 839 049 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 36,271 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick
Im MDAX präsentiert die TUI-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,37 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu freenet AG
Analysen zu freenet AG
|19.03.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.03.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|12.03.26
|freenet Halten
|DZ BANK
|06.03.26
|freenet Sell
|UBS AG
|19.03.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.03.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|12.03.26
|freenet Halten
|DZ BANK
|06.03.26
|freenet Sell
|UBS AG
|26.02.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.02.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|freenet Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|AUTO1
|16,20
|0,43%
|Evonik AG
|16,88
|0,24%
|freenet AG
|27,34
|-0,87%
|IONOS
|24,50
|-0,08%
|K+S AG
|15,93
|0,63%
|LANXESS AG
|17,86
|1,13%
|Lufthansa AG
|7,84
|-1,43%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|40,36
|-0,59%
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|38,22
|-3,63%
|Salzgitter
|44,20
|-0,72%
|TUI AG
|7,11
|-1,00%
|United Internet AG
|27,86
|-0,64%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|29 895,73
|-1,32%