Service, Service, Service. Wir von BNP Paribas Zertifikate sagen "Ja" zu Austria. Sagen Sie "Ja" bei der Wahl für uns als Service-Anbieter des Jahres. -W-

freenet Aktie

freenet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5

Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
>
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
MDAX-Performance im Fokus 08.04.2026 15:59:11

Zuversicht in Frankfurt: MDAX verbucht am Mittwochnachmittag kräftige Zuschläge

Der MDAX zeigt am Mittwoch eine klare positive Entwicklung.

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 5,59 Prozent fester bei 30 339,49 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 345,888 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 3,62 Prozent höher bei 29 775,01 Punkten in den Mittwochshandel, nach 28 733,46 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 30 516,36 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 29 689,00 Punkten.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 4,66 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, den Stand von 29 482,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.01.2026, wurde der MDAX auf 32 083,03 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 08.04.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 25 571,08 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,07 Prozent abwärts. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 32 383,56 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Salzgitter (+ 14,54 Prozent auf 44,60 EUR), TUI (+ 12,93 Prozent auf 7,42 EUR), AUTO1 (+ 12,51 Prozent auf 16,46 EUR), Lufthansa (+ 11,46 Prozent auf 8,21 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 10,58 Prozent auf 39,50 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil K+S (-8,94 Prozent auf 15,68 EUR), LANXESS (-4,25 Prozent auf 17,78 EUR), Evonik (-1,31 Prozent auf 16,61 EUR), IONOS (+ 0,08 Prozent auf 24,82 EUR) und United Internet (+ 1,15 Prozent auf 28,10 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 8 839 049 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 36,271 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Im MDAX präsentiert die TUI-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,37 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu freenet AG

mehr Nachrichten

Analysen zu freenet AG

mehr Analysen
19.03.26 freenet Equal Weight Barclays Capital
19.03.26 freenet Sell Goldman Sachs Group Inc.
17.03.26 freenet Equal Weight Barclays Capital
12.03.26 freenet Halten DZ BANK
06.03.26 freenet Sell UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AUTO1 16,20 0,43% AUTO1
Evonik AG 16,88 0,24% Evonik AG
freenet AG 27,34 -0,87% freenet AG
IONOS 24,50 -0,08% IONOS
K+S AG 15,93 0,63% K+S AG
LANXESS AG 17,86 1,13% LANXESS AG
Lufthansa AG 7,84 -1,43% Lufthansa AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 40,36 -0,59% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 38,22 -3,63% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Salzgitter 44,20 -0,72% Salzgitter
TUI AG 7,11 -1,00% TUI AG
United Internet AG 27,86 -0,64% United Internet AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 29 895,73 -1,32%

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen