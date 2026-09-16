AIXTRON Aktie

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WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

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Index-Performance im Fokus 16.09.2026 09:28:36

Zuversicht in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsstart fester

Zuversicht in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsstart fester

Der MDAX behält sein positives Vorzeichen auch aktuell.

Im MDAX geht es im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,24 Prozent aufwärts auf 31 211,99 Punkte. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 347,739 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,319 Prozent auf 31 234,92 Punkte an der Kurstafel, nach 31 135,75 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Mittwoch bei 31 198,57 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31 273,72 Punkten erreichte.

MDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der MDAX bereits um 1,05 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der MDAX mit 32 464,39 Punkten berechnet. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 16.06.2026, den Stand von 32 586,54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 100,16 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 0,750 Prozent zu Buche. Bei 33 547,52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit Elmos Semiconductor (+ 3,40 Prozent auf 140,00 EUR), Aurubis (+ 2,63 Prozent auf 168,10 EUR), AIXTRON SE (+ 2,52 Prozent auf 34,11 EUR), JENOPTIK (+ 2,24 Prozent auf 38,34 EUR) und Siltronic (+ 2,13 Prozent auf 69,45 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen AUTO1 (-1,08 Prozent auf 19,19 EUR), United Internet (-1,02 Prozent auf 27,10 EUR), Porsche vz (-0,93 Prozent auf 44,70 EUR), IONOS (-0,93 Prozent auf 34,16 EUR) und DEUTZ (-0,92 Prozent auf 11,89 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 303 317 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 40,321 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,13 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 34,36 3,56% AIXTRON SE
Aurubis 166,00 1,22% Aurubis
AUTO1 19,16 -0,83% AUTO1
DEUTZ AG 11,60 -3,89% DEUTZ AG
Elmos Semiconductor 142,00 5,19% Elmos Semiconductor
freenet AG 24,96 -0,24% freenet AG
IONOS 34,06 -0,87% IONOS
JENOPTIK AG 38,42 2,67% JENOPTIK AG
Lufthansa AG 7,58 0,26% Lufthansa AG
Porsche Automobil Holding SE 28,80 -1,30% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,58 -0,82% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Siltronic AG 70,50 4,06% Siltronic AG
thyssenkrupp AG 15,18 0,40% thyssenkrupp AG
United Internet AG 27,56 1,17% United Internet AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 238,18 0,33%

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