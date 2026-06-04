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Index im Fokus 04.06.2026 17:59:17

Zuversicht in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind

Zuversicht in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind

Zum Handelsende legten Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der MDAX schloss den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,15 Prozent) bei 32 785,79 Punkten ab. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 385,887 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,179 Prozent höher bei 32 794,95 Punkten, nach 32 736,35 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Donnerstag bei 32 710,09 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 32 972,46 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der MDAX bereits um 1,70 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.05.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30 445,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.03.2026, wies der MDAX einen Wert von 30 357,28 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.06.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31 029,82 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 5,83 Prozent. 33 547,52 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26 803,25 Zählern.

MDAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell Nemetschek SE (+ 8,79 Prozent auf 67,45 EUR), PUMA SE (+ 4,54 Prozent auf 27,64 EUR), IONOS (+ 3,50 Prozent auf 30,16 EUR), RTL (+ 3,09 Prozent auf 31,70 EUR) und flatexDEGIRO (+ 2,94 Prozent auf 32,94 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil Schaeffler (-7,31 Prozent auf 9,64 EUR), Evonik (-6,08 Prozent auf 15,77 EUR), AIXTRON SE (-4,84 Prozent auf 57,40 EUR), AUMOVIO (-3,55 Prozent auf 39,40 EUR) und JENOPTIK (-3,06 Prozent auf 46,30 EUR) unter Druck.

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 5 440 470 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 42,421 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,47 zu Buche schlagen. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,10 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Historische Kursdaten
Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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AIXTRON SE 57,64 -4,00% AIXTRON SE
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AUTO1 22,24 1,37% AUTO1
Evonik AG 15,71 -5,98% Evonik AG
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Lufthansa AG 8,43 1,69% Lufthansa AG
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RTL 31,55 2,44% RTL
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MDAX 32 801,61 0,20%

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