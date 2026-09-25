Zuversicht in Frankfurt: SDAX beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone

Der SDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,28 Prozent auf 18 116,65 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 92,929 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SDAX 0,392 Prozent höher bei 18 136,55 Punkten, nach 18 065,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 18 162,64 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 114,96 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 0,363 Prozent. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 25.08.2026, den Stand von 18 541,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, wies der SDAX einen Wert von 17 854,48 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 16 802,15 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 4,38 Prozent zu Buche. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15 733,78 Punkten.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell ASTA Energy Solutions (+ 4,10 Prozent auf 61,00 EUR), SMA Solar (+ 2,86 Prozent auf 57,45 EUR), OHB SE (+ 2,81 Prozent auf 175,40 EUR), SFC Energy (+ 1,97 Prozent auf 20,70 EUR) und Mutares (+ 1,89 Prozent auf 24,25 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil HelloFresh (-11,40 Prozent auf 2,25 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,96 Prozent auf 29,58 EUR), PNE (-1,84 Prozent auf 6,95 EUR), ATOSS Software (-1,67 Prozent auf 88,30 EUR) und Energiekontor (-1,21 Prozent auf 24,55 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 705 442 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,238 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at