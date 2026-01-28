Zuversicht in Frankfurt: SDAX beginnt Mittwochshandel in der Gewinnzone

Der SDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 09:13 Uhr um 0,56 Prozent auf 18 430,36 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 98,650 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,163 Prozent höher bei 18 357,62 Punkten, nach 18 327,67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 18 480,20 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 357,62 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 0,757 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 16 806,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.10.2025, wies der SDAX einen Wert von 17 024,59 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.01.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 14 367,67 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 6,19 Prozent zu Buche. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 17 174,39 Punkten.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell JENOPTIK (+ 12,89 Prozent auf 25,22 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,31 Prozent auf 53,20 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,86 Prozent auf 113,00 EUR), PVA TePla (+ 2,03 Prozent auf 29,18 EUR) und Vossloh (+ 1,62 Prozent auf 81,60 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil SAF-HOLLAND SE (-4,06 Prozent auf 16,54 EUR), Verve Group (-2,18 Prozent auf 1,61 EUR), tonies (-1,86 Prozent auf 10,54 EUR), Nagarro SE (-1,03 Prozent auf 72,40 EUR) und Dermapharm (-0,96 Prozent auf 36,00 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SDAX weist die JENOPTIK-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 225 521 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die Schaeffler-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 11,027 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,03 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at