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Kursentwicklung 11.05.2026 09:29:24

Zuversicht in Frankfurt: SDAX beginnt Montagshandel im Plus

Zuversicht in Frankfurt: SDAX beginnt Montagshandel im Plus

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SDAX auch am Montagmorgen aufwärts.

Der SDAX legt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,12 Prozent auf 18 650,61 Punkte zu. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 92,249 Mrd. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,030 Prozent auf 18 623,02 Punkte an der Kurstafel, nach 18 628,53 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 18 668,80 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 623,02 Punkten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, lag der SDAX-Kurs bei 17 257,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.02.2026, wurde der SDAX mit 18 089,79 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, wies der SDAX einen Wert von 16 363,32 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,46 Prozent zu. Das Jahreshoch des SDAX liegt derzeit bei 18 717,19 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15 733,78 Punkten.

SDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 3,38 Prozent auf 5,36 EUR), Hypoport SE (+ 2,70 Prozent auf 79,85 EUR), Nagarro SE (+ 1,98 Prozent auf 43,26 EUR), pbb (+ 1,96 Prozent auf 3,33 EUR) und Energiekontor (+ 1,85 Prozent auf 44,00 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen Siltronic (-2,21 Prozent auf 97,35 EUR), SAF-HOLLAND SE (-1,95 Prozent auf 19,66 EUR), KSB SE (-1,45 Prozent auf 815,00 EUR), HelloFresh (-1,41 Prozent auf 4,06 EUR) und Shelly (-1,37 Prozent auf 57,60 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 195 941 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die Springer Nature-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,018 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,73 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,00 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Energiekontor AG 43,55 -0,57% Energiekontor AG
EVOTEC SE 5,16 -1,05% EVOTEC SE
HelloFresh 4,07 -2,02% HelloFresh
Hypoport SE 77,45 -1,65% Hypoport SE
KSB SE & Co. KGaA Vz. 780,00 -2,86% KSB SE & Co. KGaA Vz.
Mutares 26,30 0,19% Mutares
Nagarro SE 42,68 -2,78% Nagarro SE
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 3,22 -3,76% pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
SAF-HOLLAND SE 19,38 -1,42% SAF-HOLLAND SE
Shelly 63,80 5,11% Shelly
Siltronic AG 89,35 -6,14% Siltronic AG
Springer Nature 19,98 -0,35% Springer Nature
Wacker Neuson SE 19,04 -0,73% Wacker Neuson SE

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 278,39 -1,50%

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