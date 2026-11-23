Derzeit wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Der SDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 1,95 Prozent auf 17 085,93 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 84,363 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,300 Prozent auf 16 808,78 Punkte an der Kurstafel, nach 16 758,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 16 807,13 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 17 151,27 Punkten.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, lag der SDAX bei 18 106,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Stand von 18 564,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der SDAX mit 15 750,71 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 1,55 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern registriert.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell LPKF Laser Electronics (+ 13,01 Prozent auf 7,82 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 8,51 Prozent auf 42,10 EUR), Basler (+ 7,55 Prozent auf 23,50 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 7,17 Prozent auf 74,00 EUR) und OHB SE (+ 6,40 Prozent auf 183,00 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil grenke (-3,32 Prozent auf 10,48 EUR), Südzucker (-1,68 Prozent auf 10,56 EUR), PNE (-1,65 Prozent auf 4,17 EUR), init innovation in traffic systems SE (-1,24 Prozent auf 31,75 EUR) und STO SE (-1,20 Prozent auf 99,00 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 988 824 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 5,203 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at