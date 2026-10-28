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SDAX im Blick 28.10.2026 17:58:44

Zuversicht in Frankfurt: SDAX legt zum Handelsende zu

Zuversicht in Frankfurt: SDAX legt zum Handelsende zu

Am Mittwoch zeigten sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Zum Handelsschluss notierte der SDAX im XETRA-Handel 0,21 Prozent fester bei 18 411,57 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 91,211 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,136 Prozent auf 18 397,97 Punkte an der Kurstafel, nach 18 373,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 333,72 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 522,74 Zählern.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der SDAX bereits um 1,42 Prozent. Vor einem Monat, am 28.09.2026, wurde der SDAX mit 18 248,52 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, wies der SDAX 18 352,55 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 17 024,59 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 6,08 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit OHB SE (+ 10,64 Prozent auf 260,00 EUR), PVA TePla (+ 5,44 Prozent auf 31,00 EUR), Befesa (+ 4,81 Prozent auf 34,85 EUR), EVOTEC SE (+ 3,27 Prozent auf 2,97 EUR) und Dürr (+ 2,98 Prozent auf 16,60 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,65 Prozent auf 29,14 EUR), Mutares (-3,58 Prozent auf 28,25 EUR), ATOSS Software (-3,27 Prozent auf 91,60 EUR), tonies (-2,75 Prozent auf 13,44 EUR) und Hypoport SE (-2,58 Prozent auf 79,20 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 111 092 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5,012 Mrd. Euro.

SDAX-Fundamentaldaten im Blick

2026 verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,59 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 23,95 1,05% 1&1 AG
ATOSS Software AG 92,10 2,79% ATOSS Software AG
Befesa 37,00 5,71% Befesa
Dürr AG 16,64 0,85% Dürr AG
EVOTEC SE 2,92 -1,22% EVOTEC SE
HAMBORNER REIT 4,01 -0,87% HAMBORNER REIT
Hypoport SE 81,80 3,68% Hypoport SE
KWS SAAT SE & Co. KGaA 65,80 -0,30% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 27,00 -4,59% Mutares
OHB SE 244,50 -4,86% OHB SE
PVA TePla AG 32,08 3,82% PVA TePla AG
tonies 13,48 1,20% tonies
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 28,68 -1,44% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 418,50 -0,02%

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