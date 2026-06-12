Zuversicht in Frankfurt: SDAX legt zum Handelsstart zu

Am Morgen geht es für den SDAX erneut nach oben.

Der SDAX gewinnt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr 1,16 Prozent auf 18 236,50 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 88,012 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 1,29 Prozent stärker bei 18 259,10 Punkten in den Handel, nach 18 027,12 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 259,10 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18 225,02 Punkten.

SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 0,122 Prozent. Vor einem Monat, am 12.05.2026, wies der SDAX 18 097,33 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 12.03.2026, lag der SDAX-Kurs bei 17 021,46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.06.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 16 907,02 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,08 Prozent zu. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit Hypoport SE (+ 4,35 Prozent auf 78,00 EUR), Verve Group (+ 3,29 Prozent auf 1,60 EUR), Energiekontor (+ 2,84 Prozent auf 41,65 EUR), Dürr (+ 2,54 Prozent auf 19,40 EUR) und Douglas (+ 2,31 Prozent auf 8,84 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,66 Prozent auf 32,22 EUR), Medios (-1,99 Prozent auf 11,80 EUR), PATRIZIA SE (-1,04 Prozent auf 7,62 EUR), Elmos Semiconductor (-0,60 Prozent auf 167,00 EUR) und Dermapharm (-0,52 Prozent auf 47,70 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 189 724 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,316 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,92 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,47 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at