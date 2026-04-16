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XETRA-Handel im Blick 16.04.2026 17:58:50

Zuversicht in Frankfurt: SDAX letztendlich auf grünem Terrain

Zuversicht in Frankfurt: SDAX letztendlich auf grünem Terrain

Der SDAX machte letztendlich Gewinne.

Am Donnerstag ging es im SDAX via XETRA letztendlich um 0,81 Prozent auf 17 967,50 Punkte nach oben. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 89,918 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 17 893,84 Zählern und damit 0,394 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (17 823,62 Punkte).

Bei 18 013,44 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 17 837,70 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der SDAX bereits um 4,97 Prozent. Vor einem Monat, am 16.03.2026, wies der SDAX 16 766,25 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 16.01.2026, wurde der SDAX mit 18 329,35 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 16.04.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 15 139,67 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3,53 Prozent aufwärts. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit HelloFresh (+ 7,36 Prozent auf 4,38 EUR), pbb (+ 6,48 Prozent auf 3,48 EUR), MLP SE (+ 5,33 Prozent auf 7,91 EUR), TeamViewer (+ 4,57 Prozent auf 4,85 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (+ 3,98 Prozent auf 79,70 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil Heidelberger Druckmaschinen (-11,19 Prozent auf 1,56 EUR), Stabilus SE (-5,22 Prozent auf 17,08 EUR), Grand City Properties (-4,69 Prozent auf 9,55 EUR), Alzchem Group (-3,64 Prozent auf 180,10 EUR) und SMA Solar (-3,33 Prozent auf 50,75 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 400 823 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,219 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den SDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 3,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,72 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Analysen zu SDAX-Aktien
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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 24,40 1,04% 1&1 AG
Alzchem Group AG 179,10 -3,24% Alzchem Group AG
FRIEDRICH VORWERK 79,20 3,80% FRIEDRICH VORWERK
Grand City Properties S.A. 9,57 -3,72% Grand City Properties S.A.
grenke AG 13,14 0,92% grenke AG
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,55 -9,82% Heidelberger Druckmaschinen AG
HelloFresh 4,33 7,18% HelloFresh
MLP SE 7,92 6,02% MLP SE
Mutares 25,30 -0,98% Mutares
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 3,40 5,26% pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
SMA Solar AG 51,00 -1,73% SMA Solar AG
Stabilus SE 17,00 -5,66% Stabilus SE
TeamViewer 4,83 4,82% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

SDAX 17 978,27 0,87%

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