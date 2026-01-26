Zuversicht in Frankfurt: SDAX letztendlich im Plus

Zum Handelsschluss stieg der SDAX im XETRA-Handel um 0,29 Prozent auf 18 355,79 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 98,300 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,060 Prozent auf 18 291,87 Punkte an der Kurstafel, nach 18 302,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 171,19 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 364,77 Punkten.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, den Stand von 16 806,75 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der SDAX mit 17 371,36 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 14 333,04 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,76 Prozent zu. 18 392,27 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 17 174,39 Zählern.

SDAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell FRIEDRICH VORWERK (+ 7,33 Prozent auf 95,20 EUR), MBB SE (+ 5,50 Prozent auf 211,00 EUR), Nagarro SE (+ 4,50 Prozent auf 73,15 EUR), Wacker Neuson SE (+ 4,41 Prozent auf 19,40 EUR) und SFC Energy (+ 3,95 Prozent auf 14,22 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil Verve Group (-5,47 Prozent auf 1,76 EUR), SMA Solar (-3,20 Prozent auf 37,52 EUR), Elmos Semiconductor (-2,91 Prozent auf 106,60 EUR), Alzchem Group (-2,05 Prozent auf 152,80 EUR) und Schaeffler (-1,85 Prozent auf 11,67 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 507 874 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Schaeffler mit 11,235 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den SDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 4,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,03 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

