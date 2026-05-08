Zuversicht in Frankfurt: SDAX letztendlich mit Gewinnen

Am Freitag beendete der SDAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,15 Prozent) bei 18 616,12 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 91,653 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der SDAX 0,256 Prozent tiefer bei 18 540,63 Punkten, nach 18 588,20 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Freitag bei 18 651,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 488,23 Punkten erreichte.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 3,14 Prozent. Der SDAX stand vor einem Monat, am 08.04.2026, bei 17 234,96 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, wies der SDAX einen Stand von 17 893,72 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2025, bewegte sich der SDAX bei 16 216,27 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,26 Prozent nach oben. Bei 18 717,19 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Siltronic (+ 12,36 Prozent auf 99,55 EUR), NORMA Group SE (+ 7,43 Prozent auf 17,06 EUR), PVA TePla (+ 6,44 Prozent auf 43,62 EUR), Elmos Semiconductor (+ 5,75 Prozent auf 206,00 EUR) und SMA Solar (+ 5,58 Prozent auf 63,35 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen KSB SE (-6,02 Prozent auf 827,00 EUR), Grand City Properties (-4,87 Prozent auf 9,38 EUR), HelloFresh (-4,70 Prozent auf 4,12 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-4,22 Prozent auf 79,35 EUR) und ATOSS Software (-4,08 Prozent auf 75,20 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Im SDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 133 160 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Springer Nature-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,157 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,74 zu Buche schlagen. Mit 7,97 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at