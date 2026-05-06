Zuversicht in Frankfurt: SDAX liegt am Mittwochmittag im Plus

Für den SDAX geht es heute aufwärts.

Um 12:09 Uhr springt der SDAX im XETRA-Handel um 1,78 Prozent auf 18 507,05 Punkte an. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 90,095 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,639 Prozent höher bei 18 299,04 Punkten, nach 18 182,88 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 18 527,54 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 213,59 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 2,54 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, lag der SDAX-Kurs bei 16 724,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.02.2026, wies der SDAX einen Wert von 17 893,72 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.05.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 16 210,32 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 6,63 Prozent. Bei 18 527,54 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit TeamViewer (+ 10,63 Prozent auf 5,67 EUR), HelloFresh (+ 6,81 Prozent auf 4,68 EUR), adesso SE (+ 5,82 Prozent auf 61,80 EUR), JOST Werke (+ 5,14 Prozent auf 53,20 EUR) und Dürr (+ 5,10 Prozent auf 22,65 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-7,42 Prozent auf 37,68 EUR), SMA Solar (-4,53 Prozent auf 57,95 EUR), Südzucker (-2,56 Prozent auf 12,20 EUR), Alzchem Group (-1,83 Prozent auf 160,80 EUR) und Verve Group (-1,53 Prozent auf 1,48 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 214 774 Aktien gehandelt. Mit 4,018 Mrd. Euro macht die Springer Nature-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Unter den SDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,05 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at