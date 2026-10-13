secunet Security Networks Aktie
WKN: 727650 / ISIN: DE0007276503
|SDAX-Performance
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13.10.2026 15:58:32
Zuversicht in Frankfurt: SDAX liegt im Plus
Am Dienstag tendiert der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,22 Prozent höher bei 18 089,57 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 91,031 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,096 Prozent auf 18 066,54 Punkte an der Kurstafel, nach 18 049,19 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 089,57 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 993,31 Punkten verzeichnete.
SDAX-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, einen Wert von 18 346,58 Punkten auf. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 13.07.2026, mit 18 286,12 Punkten bewertet. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 13.10.2025, einen Stand von 17 269,42 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,23 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX
Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell SMA Solar (+ 3,85 Prozent auf 62,10 EUR), GFT SE (+ 3,52 Prozent auf 27,95 EUR), Douglas (+ 3,42 Prozent auf 7,25 EUR), HelloFresh (+ 2,79 Prozent auf 2,73 EUR) und Wacker Neuson SE (+ 2,26 Prozent auf 22,60 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Vossloh (-6,22 Prozent auf 47,92 EUR), secunet Security Networks (-4,73 Prozent auf 251,50 EUR), Befesa (-4,31 Prozent auf 34,45 EUR), PVA TePla (-2,87 Prozent auf 30,46 EUR) und LPKF Laser Electronics (-2,53 Prozent auf 13,50 EUR).
Die teuersten SDAX-Unternehmen
Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 821 642 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,885 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus
Unter den SDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 1,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,77 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Grand City Properties-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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