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SDAX-Performance 13.10.2026 15:58:32

Zuversicht in Frankfurt: SDAX liegt im Plus

Zuversicht in Frankfurt: SDAX liegt im Plus

Der SDAX verzeichnet derzeit Kursgewinne.

Am Dienstag tendiert der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,22 Prozent höher bei 18 089,57 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 91,031 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,096 Prozent auf 18 066,54 Punkte an der Kurstafel, nach 18 049,19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 089,57 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 993,31 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, einen Wert von 18 346,58 Punkten auf. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 13.07.2026, mit 18 286,12 Punkten bewertet. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 13.10.2025, einen Stand von 17 269,42 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,23 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell SMA Solar (+ 3,85 Prozent auf 62,10 EUR), GFT SE (+ 3,52 Prozent auf 27,95 EUR), Douglas (+ 3,42 Prozent auf 7,25 EUR), HelloFresh (+ 2,79 Prozent auf 2,73 EUR) und Wacker Neuson SE (+ 2,26 Prozent auf 22,60 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Vossloh (-6,22 Prozent auf 47,92 EUR), secunet Security Networks (-4,73 Prozent auf 251,50 EUR), Befesa (-4,31 Prozent auf 34,45 EUR), PVA TePla (-2,87 Prozent auf 30,46 EUR) und LPKF Laser Electronics (-2,53 Prozent auf 13,50 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 821 642 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,885 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Unter den SDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 1,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,77 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Grand City Properties-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 23,80 1,71% 1&1 AG
Befesa 34,40 -3,78% Befesa
Douglas AG 7,22 2,85% Douglas AG
EVOTEC SE 2,44 -2,17% EVOTEC SE
GFT SE 27,80 3,54% GFT SE
Grand City Properties S.A. 6,58 1,08% Grand City Properties S.A.
HelloFresh 2,81 6,55% HelloFresh
KWS SAAT SE & Co. KGaA 67,30 -0,30% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 13,35 -3,61% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 24,25 -0,82% Mutares
PVA TePla AG 30,42 -2,56% PVA TePla AG
secunet Security Networks AG 251,00 -4,74% secunet Security Networks AG
SMA Solar AG 62,60 5,21% SMA Solar AG
Vossloh AG 47,88 -6,21% Vossloh AG
Wacker Neuson SE 22,40 1,59% Wacker Neuson SE

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 067,85 0,10%

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