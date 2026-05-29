Zuversicht in Frankfurt: SDAX liegt mittags im Plus

Der SDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1,04 Prozent auf 19 288,36 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 92,880 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,378 Prozent auf 19 161,81 Punkte an der Kurstafel, nach 19 089,71 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 19 318,34 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19 153,67 Punkten erreichte.

SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der SDAX bereits um 2,02 Prozent. Vor einem Monat, am 29.04.2026, wurde der SDAX mit 17 641,57 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Stand von 18 194,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.05.2025, wurde der SDAX mit 16 713,30 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,14 Prozent aufwärts. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 318,34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern erreicht.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell Siltronic (+ 6,36 Prozent auf 102,00 EUR), Verve Group (+ 5,71 Prozent auf 1,80 EUR), Douglas (+ 5,09 Prozent auf 9,08 EUR), Stabilus SE (+ 4,98 Prozent auf 18,96 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (+ 3,53 Prozent auf 4,05 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,46 Prozent auf 38,04 EUR), Springer Nature (-2,02 Prozent auf 19,40 EUR), SMA Solar (-1,76 Prozent auf 66,90 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,59 Prozent auf 26,04 EUR) und INDUS (-0,98 Prozent auf 30,20 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. 406 871 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,033 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Im Index verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,52 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at