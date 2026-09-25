Zuversicht in Frankfurt: SDAX mit Zuschlägen

Der SDAX gewinnt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr 0,65 Prozent auf 18 182,65 Punkte. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 92,929 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,392 Prozent auf 18 136,55 Punkte an der Kurstafel, nach 18 065,71 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 217,32 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18 061,31 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 0,000 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, notierte der SDAX bei 18 541,82 Punkten. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 25.06.2026, bei 17 854,48 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 16 802,15 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 4,76 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 15 733,78 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell OHB SE (+ 6,80 Prozent auf 182,20 EUR), Hypoport SE (+ 5,31 Prozent auf 72,45 EUR), NORMA Group SE (+ 4,33 Prozent auf 17,34 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 4,10 Prozent auf 61,00 EUR) und secunet Security Networks (+ 3,75 Prozent auf 235,00 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil HelloFresh (-10,62 Prozent auf 2,27 EUR), ATOSS Software (-5,68 Prozent auf 84,70 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,71 Prozent auf 31,00 EUR), TeamViewer (-1,52 Prozent auf 6,17 EUR) und LPKF Laser Electronics (-1,38 Prozent auf 14,30 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 416 819 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,238 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,08 erwartet. Mutares-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,42 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at