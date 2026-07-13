PATRIZIA Aktie
WKN DE: PAT1AG / ISIN: DE000PAT1AG3
|Index-Performance im Blick
|
13.07.2026 15:59:00
Zuversicht in Frankfurt: SDAX notiert im Plus
Am Montag tendiert der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA 0,85 Prozent stärker bei 18 282,38 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 87,812 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 047,60 Zählern und damit 0,445 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (18 128,23 Punkte).
Das Tagestief des SDAX betrug 18 045,02 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 289,08 Zähler.
So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, lag der SDAX bei 18 377,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.04.2026, lag der SDAX-Kurs bei 17 270,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, stand der SDAX bei 18 003,28 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 5,34 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 15 733,78 Zähler.
Heutige Tops und Flops im SDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5,44 Prozent auf 64,95 EUR), TeamViewer (+ 5,22 Prozent auf 5,75 EUR), 1&1 (+ 4,49 Prozent auf 20,95 EUR), NORMA Group SE (+ 4,47 Prozent auf 18,68 EUR) und GFT SE (+ 4,44 Prozent auf 20,70 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen PVA TePla (-4,52 Prozent auf 37,98 EUR), LPKF Laser Electronics (-4,31 Prozent auf 16,65 EUR), PATRIZIA SE (-3,93 Prozent auf 8,06 EUR), HORNBACH (-3,16 Prozent auf 76,50 EUR) und tonies (-2,23 Prozent auf 12,28 EUR).
Die teuersten SDAX-Unternehmen
Im SDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 668 292 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Springer Nature-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,640 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf
Die Mutares-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die Mutares-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu PATRIZIA SE
|
17:59
|XETRA-Handel: SDAX verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
15:59
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX notiert im Plus (finanzen.at)
|
07.07.26
|Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
03.07.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Start des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
29.06.26
|Handel in Frankfurt: mittags Gewinne im SDAX (finanzen.at)
|
24.06.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX nachmittags (finanzen.at)
|
24.06.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX leichter (finanzen.at)
|
17.06.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu PATRIZIA SE
|13.05.26
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|29.04.26
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|24.03.26
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|09.03.26
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|29.04.26
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|24.03.26
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|09.03.26
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|29.04.26
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|24.03.26
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|09.03.26
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|14.05.25
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|24.03.25
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|14.11.24
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|14.08.24
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|20,85
|4,67%
|GFT SE
|20,75
|5,33%
|Heidelberger Druckmaschinen AG
|1,37
|-0,44%
|HelloFresh
|3,61
|-2,06%
|HORNBACH Holding
|76,20
|-4,27%
|LPKF Laser & Electronics AG
|17,10
|-3,93%
|Mutares
|27,00
|0,19%
|NORMA Group SE
|18,60
|5,20%
|PATRIZIA SE
|7,82
|-6,01%
|PVA TePla AG
|37,92
|-4,24%
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|65,60
|6,58%
|Springer Nature
|18,12
|-0,66%
|TeamViewer
|5,72
|4,57%
|tonies
|12,16
|-3,18%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18 277,56
|0,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNahost-Krise im Fokus: ATX beendet Handel leichter -- DAX letztlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag schwächer, während der deutsche Leitindex letztlich etwas fester notierte. Die US-Börsen tendieren im Minus. In Asien dominierten am Montag die Bären.