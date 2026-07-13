PATRIZIA Aktie

PATRIZIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAT1AG / ISIN: DE000PAT1AG3

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Blick 13.07.2026 15:59:00

Zuversicht in Frankfurt: SDAX notiert im Plus

Zuversicht in Frankfurt: SDAX notiert im Plus

Das macht der SDAX.

Am Montag tendiert der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA 0,85 Prozent stärker bei 18 282,38 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 87,812 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 047,60 Zählern und damit 0,445 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (18 128,23 Punkte).

Das Tagestief des SDAX betrug 18 045,02 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 289,08 Zähler.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, lag der SDAX bei 18 377,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.04.2026, lag der SDAX-Kurs bei 17 270,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, stand der SDAX bei 18 003,28 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 5,34 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 15 733,78 Zähler.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5,44 Prozent auf 64,95 EUR), TeamViewer (+ 5,22 Prozent auf 5,75 EUR), 1&1 (+ 4,49 Prozent auf 20,95 EUR), NORMA Group SE (+ 4,47 Prozent auf 18,68 EUR) und GFT SE (+ 4,44 Prozent auf 20,70 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen PVA TePla (-4,52 Prozent auf 37,98 EUR), LPKF Laser Electronics (-4,31 Prozent auf 16,65 EUR), PATRIZIA SE (-3,93 Prozent auf 8,06 EUR), HORNBACH (-3,16 Prozent auf 76,50 EUR) und tonies (-2,23 Prozent auf 12,28 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Im SDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 668 292 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Springer Nature-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,640 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Die Mutares-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die Mutares-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu PATRIZIA SE

mehr Nachrichten

Analysen zu PATRIZIA SE

mehr Analysen
13.05.26 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
12.05.26 PATRIZIA Buy Warburg Research
29.04.26 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
24.03.26 PATRIZIA Buy Warburg Research
09.03.26 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 20,85 4,67% 1&1 AG
GFT SE 20,75 5,33% GFT SE
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,37 -0,44% Heidelberger Druckmaschinen AG
HelloFresh 3,61 -2,06% HelloFresh
HORNBACH Holding 76,20 -4,27% HORNBACH Holding
LPKF Laser & Electronics AG 17,10 -3,93% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 27,00 0,19% Mutares
NORMA Group SE 18,60 5,20% NORMA Group SE
PATRIZIA SE 7,82 -6,01% PATRIZIA SE
PVA TePla AG 37,92 -4,24% PVA TePla AG
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 65,60 6,58% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Springer Nature 18,12 -0,66% Springer Nature
TeamViewer 5,72 4,57% TeamViewer
tonies 12,16 -3,18% tonies

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 277,56 0,82%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 28: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 28
11.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.07.26 KW 28: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.07.26 KW 28: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nahost-Krise im Fokus: ATX beendet Handel leichter -- DAX letztlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag schwächer, während der deutsche Leitindex letztlich etwas fester notierte. Die US-Börsen tendieren im Minus. In Asien dominierten am Montag die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen