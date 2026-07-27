PNE Aktie

PNE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0JBPG / ISIN: DE000A0JBPG2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Blick 27.07.2026 12:26:48

Zuversicht in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Mittag fester

Zuversicht in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Mittag fester

Aktueller Marktbericht zum SDAX.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,87 Prozent stärker bei 18 387,61 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 88,228 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,472 Prozent auf 18 315,38 Punkte an der Kurstafel, nach 18 229,28 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 18 315,38 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 429,95 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wies der SDAX einen Stand von 17 767,77 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.04.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17 670,01 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, einen Stand von 17 829,48 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 5,95 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15 733,78 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell LPKF Laser Electronics (+ 9,45 Prozent auf 15,05 EUR), ATOSS Software (+ 7,88 Prozent auf 82,10 EUR), PATRIZIA SE (+ 3,21 Prozent auf 7,39 EUR), SCHOTT Pharma (+ 2,97 Prozent auf 20,80 EUR) und TeamViewer (+ 2,67 Prozent auf 5,76 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,47 Prozent auf 31,18 EUR), HelloFresh (-1,24 Prozent auf 3,43 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-1,13 Prozent auf 70,10 EUR), PNE (-1,13 Prozent auf 10,54 EUR) und Alzchem Group (-0,91 Prozent auf 175,00 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 328 557 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,601 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu PNE AG

mehr Nachrichten

Analysen zu SCHOTT Pharma

mehr Analysen
12:08 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
10.07.26 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.07.26 SCHOTT Pharma Kaufen DZ BANK
09.07.26 SCHOTT Pharma Buy Deutsche Bank AG
09.07.26 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 20,35 0,49% 1&1 AG
Alzchem Group AG 176,00 0,17% Alzchem Group AG
ATOSS Software AG 83,20 9,47% ATOSS Software AG
FRIEDRICH VORWERK 69,85 -1,55% FRIEDRICH VORWERK
HelloFresh 3,42 -0,93% HelloFresh
KWS SAAT SE & Co. KGaA 72,70 -0,55% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 15,10 10,62% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 27,40 1,48% Mutares
PATRIZIA SE 7,40 3,21% PATRIZIA SE
PNE AG 10,58 0,76% PNE AG
SCHOTT Pharma 20,75 3,75% SCHOTT Pharma
TeamViewer 5,84 4,20% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 30,94 -4,03% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 395,02 0,91%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 30
26.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 30: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.07.26 KW 30: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.07.26 KW 30: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX deutlich höher -- Asiens Börsen schließen im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich ohne klare Richtung. Der deutsche Aktienmarkt geht fester in de neue Woche. An den Märkten in Fernost ging es am Montag bergauf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen