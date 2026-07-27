PNE Aktie
WKN: A0JBPG / ISIN: DE000A0JBPG2
|Index im Blick
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27.07.2026 12:26:48
Zuversicht in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Mittag fester
Um 12:09 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,87 Prozent stärker bei 18 387,61 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 88,228 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,472 Prozent auf 18 315,38 Punkte an der Kurstafel, nach 18 229,28 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 18 315,38 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 429,95 Punkten erreichte.
SDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wies der SDAX einen Stand von 17 767,77 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.04.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17 670,01 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, einen Stand von 17 829,48 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 5,95 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15 733,78 Punkten.
Tops und Flops aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell LPKF Laser Electronics (+ 9,45 Prozent auf 15,05 EUR), ATOSS Software (+ 7,88 Prozent auf 82,10 EUR), PATRIZIA SE (+ 3,21 Prozent auf 7,39 EUR), SCHOTT Pharma (+ 2,97 Prozent auf 20,80 EUR) und TeamViewer (+ 2,67 Prozent auf 5,76 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,47 Prozent auf 31,18 EUR), HelloFresh (-1,24 Prozent auf 3,43 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-1,13 Prozent auf 70,10 EUR), PNE (-1,13 Prozent auf 10,54 EUR) und Alzchem Group (-0,91 Prozent auf 175,00 EUR).
Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im SDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 328 557 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,601 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus
Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu SCHOTT Pharma
|12:08
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|10.07.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:08
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|10.07.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:08
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|10.07.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Outperform
|RBC Capital Markets
|13.12.24
|SCHOTT Pharma Verkaufen
|DZ BANK
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|20,35
|0,49%
|Alzchem Group AG
|176,00
|0,17%
|ATOSS Software AG
|83,20
|9,47%
|FRIEDRICH VORWERK
|69,85
|-1,55%
|HelloFresh
|3,42
|-0,93%
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|72,70
|-0,55%
|LPKF Laser & Electronics AG
|15,10
|10,62%
|Mutares
|27,40
|1,48%
|PATRIZIA SE
|7,40
|3,21%
|PNE AG
|10,58
|0,76%
|SCHOTT Pharma
|20,75
|3,75%
|TeamViewer
|5,84
|4,20%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|30,94
|-4,03%
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|SDAX
|18 395,02
|0,91%