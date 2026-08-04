Zuversicht in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Mittag fester

Der SDAX wagt sich heute nicht aus der Reserve.

Der SDAX steigt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,13 Prozent auf 18 549,00 Punkte. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 88,928 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,224 Prozent höher bei 18 566,04 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18 524,47 Punkten am Vortag.

Bei 18 671,96 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 549,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 18 539,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.05.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18 008,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, wurde der SDAX mit 17 083,71 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 6,88 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SDAX bereits bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 15 733,78 Punkte.

SDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 7,23 Prozent auf 29,38 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 5,88 Prozent auf 15,30 EUR), Stabilus SE (+ 5,87 Prozent auf 15,88 EUR), SMA Solar (+ 3,54 Prozent auf 54,10 EUR) und Vincorion (+ 3,16 Prozent auf 18,92 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Kontron (-2,63 Prozent auf 20,70 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,33 Prozent auf 31,04 EUR), SAF-HOLLAND SE (-2,10 Prozent auf 20,95 EUR), HelloFresh (-1,96 Prozent auf 3,40 EUR) und NORMA Group SE (-1,93 Prozent auf 18,26 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 430 397 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die Springer Nature-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,679 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,31 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at