Zuversicht in Frankfurt: SDAX präsentiert sich nachmittags fester

Der SDAX klettert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,27 Prozent auf 17 679,96 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 96,097 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,207 Prozent auf 17 668,88 Punkte an der Kurstafel, nach 17 632,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 17 436,53 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 684,37 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 2,05 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wies der SDAX einen Wert von 16 732,54 Punkten auf. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 21.10.2025, einen Wert von 17 155,74 Punkten auf. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 21.01.2025, mit 14 145,76 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,87 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 392,27 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 17 174,39 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell NORMA Group SE (+ 7,03 Prozent auf 14,92 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 6,39 Prozent auf 83,20 EUR), Energiekontor (+ 3,00 Prozent auf 36,10 EUR), Salzgitter (+ 2,70 Prozent auf 47,88 EUR) und Dürr (+ 2,51 Prozent auf 22,50 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Verve Group (-4,65 Prozent auf 1,76 EUR), Alzchem Group (-4,21 Prozent auf 159,20 EUR), adesso SE (-2,60 Prozent auf 82,30 EUR), PVA TePla (-2,38 Prozent auf 27,10 EUR) und ATOSS Software (-2,28 Prozent auf 98,50 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 882 319 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 9,789 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

