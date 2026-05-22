Zuversicht in Frankfurt: SDAX präsentiert sich nachmittags fester

Am fünften Tag der Woche wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,01 Prozent höher bei 18 690,35 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 91,415 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,821 Prozent auf 18 655,98 Punkte an der Kurstafel, nach 18 503,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 585,14 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 739,70 Zählern.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 2,49 Prozent. Vor einem Monat, am 22.04.2026, wies der SDAX 18 041,73 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18 023,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 16 423,28 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 7,69 Prozent. Bei 18 739,70 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15 733,78 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit GFT SE (+ 4,86 Prozent auf 22,65 EUR), TeamViewer (+ 4,66 Prozent auf 5,85 EUR), SFC Energy (+ 4,42 Prozent auf 23,60 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 3,87 Prozent auf 69,75 EUR) und PVA TePla (+ 3,65 Prozent auf 42,54 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen pbb (-2,28 Prozent auf 3,51 EUR), CEWE Stiftung (-2,09 Prozent auf 103,00 EUR), SAF-HOLLAND SE (-2,09 Prozent auf 18,78 EUR), Befesa (-2,03 Prozent auf 33,70 EUR) und grenke (-2,03 Prozent auf 12,56 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie aufweisen. 653 628 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 3,980 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Die Mutares-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,81 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at