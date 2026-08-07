HAMBORNER REIT Aktie
WKN DE: A3H233 / ISIN: DE000A3H2333
|SDAX aktuell
|
07.08.2026 09:28:29
Zuversicht in Frankfurt: SDAX startet in der Gewinnzone
Um 09:11 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,23 Prozent höher bei 18 607,38 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 89,718 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,258 Prozent fester bei 18 612,78 Punkten, nach 18 564,81 Punkten am Vortag.
Bei 18 638,29 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 600,57 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche legte der SDAX bereits um 0,793 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, stand der SDAX bei 18 148,27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, bewegte sich der SDAX bei 18 588,20 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, wurde der SDAX mit 17 293,38 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,21 Prozent. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Gewinner und Verlierer im SDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit 1&1 (+ 5,50 Prozent auf 21,10 EUR), MBB SE (+ 2,42 Prozent auf 195,00 EUR), Eckert Ziegler (+ 2,06) Prozent auf 13,88 EUR), EVOTEC SE (+ 1,86 Prozent auf 3,50 EUR) und SCHOTT Pharma (+ 1,83 Prozent auf 22,30 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen GFT SE (-6,01 Prozent auf 23,45 EUR), Basler (-1,66 Prozent auf 23,65 EUR), Shelly (-1,38 Prozent auf 64,50 EUR), LPKF Laser Electronics (-1,30 Prozent auf 15,15 EUR) und NORMA Group SE (-1,16 Prozent auf 18,70 EUR).
SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 90 351 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Springer Nature-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,759 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien
Die Mutares-Aktie präsentiert mit 2,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu HAMBORNER REIT
|
07.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
07.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
07.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
07.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.08.26
|Handel in Frankfurt: SDAX beendet den Donnerstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
06.08.26
|Börse Frankfurt: SDAX am Donnerstagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
06.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX liegt zum Start im Plus (finanzen.at)