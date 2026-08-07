Zuversicht in Frankfurt: SDAX startet in der Gewinnzone

Machte sich der SDAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am fünften Tag der Woche an seine positive Performance an.

Um 09:11 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,23 Prozent höher bei 18 607,38 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 89,718 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,258 Prozent fester bei 18 612,78 Punkten, nach 18 564,81 Punkten am Vortag.

Bei 18 638,29 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 600,57 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der SDAX bereits um 0,793 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, stand der SDAX bei 18 148,27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, bewegte sich der SDAX bei 18 588,20 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, wurde der SDAX mit 17 293,38 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,21 Prozent. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit 1&1 (+ 5,50 Prozent auf 21,10 EUR), MBB SE (+ 2,42 Prozent auf 195,00 EUR), Eckert Ziegler (+ 2,06) Prozent auf 13,88 EUR), EVOTEC SE (+ 1,86 Prozent auf 3,50 EUR) und SCHOTT Pharma (+ 1,83 Prozent auf 22,30 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen GFT SE (-6,01 Prozent auf 23,45 EUR), Basler (-1,66 Prozent auf 23,65 EUR), Shelly (-1,38 Prozent auf 64,50 EUR), LPKF Laser Electronics (-1,30 Prozent auf 15,15 EUR) und NORMA Group SE (-1,16 Prozent auf 18,70 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 90 351 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Springer Nature-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,759 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 2,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie an.

Redaktion finanzen.at