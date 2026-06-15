Zuversicht in Frankfurt: SDAX steigt zum Start des Montagshandels

Der SDAX bleibt auch am Montagmorgen im Aufwärtstrend.

Am Montag tendiert der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 1,55 Prozent stärker bei 18 661,39 Punkten. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 89,786 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der SDAX 1,20 Prozent stärker bei 18 597,11 Punkten, nach 18 377,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 680,73 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 597,11 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 15.05.2026, wies der SDAX 18 365,64 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, lag der SDAX-Kurs bei 16 784,93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, bewegte sich der SDAX bei 16 737,85 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,52 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Dürr (+ 5,11 Prozent auf 20,35 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 4,66 Prozent auf 1,64 EUR), Wacker Neuson SE (+ 4,53 Prozent auf 18,92 EUR), Hypoport SE (+ 4,40 Prozent auf 83,00 EUR) und Siltronic (+ 4,26 Prozent auf 97,90 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,91 Prozent auf 30,20 EUR), 1&1 (-3,28 Prozent auf 23,60 EUR), Südzucker (-0,18 Prozent auf 11,26 EUR), Adtran Networks SE (+ 0,00 Prozent auf 23,00 EUR) und PNE (+ 0,00 Prozent auf 10,50 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. 408 341 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die 1&1-Aktie mit 4,307 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Die Mutares-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Mit 7,39 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at