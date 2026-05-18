Zuversicht in Frankfurt: SDAX verbucht am Montagnachmittag Gewinne

Um 15:41 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,65 Prozent stärker bei 18 485,89 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 91,010 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,705 Prozent tiefer bei 18 236,19 Punkten in den Handel, nach 18 365,64 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 232,17 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 570,06 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, bei 18 268,79 Punkten. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 18.02.2026, bei 18 093,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, den Stand von 16 568,94 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,51 Prozent zu. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 18 717,19 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell SMA Solar (+ 9,95 Prozent auf 69,60 EUR), Drägerwerk (+ 4,93 Prozent auf 85,10 EUR), Medios (+ 4,22 Prozent auf 12,84 EUR), Energiekontor (+ 3,83 Prozent auf 48,85 EUR) und KSB SE (+ 3,18 Prozent auf 812,00 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil Nagarro SE (-6,94 Prozent auf 40,52 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,33 Prozent auf 38,04 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-3,81 Prozent auf 65,60 EUR), Hypoport SE (-3,69 Prozent auf 79,70 EUR) und Dermapharm (-3,09 Prozent auf 50,20 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX ist die TeamViewer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 639 194 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,972 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Mutares-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die Mutares-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,03 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at