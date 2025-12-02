PATRIZIA Aktie
|SDAX-Performance im Blick
|
02.12.2025 15:59:11
Zuversicht in Frankfurt: SDAX verbucht am Nachmittag Gewinne
Um 15:42 Uhr steigt der SDAX im XETRA-Handel um 0,38 Prozent auf 16 538,61 Punkte. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 83,111 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,005 Prozent fester bei 16 477,64 Punkten in den Handel, nach 16 476,82 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SDAX bei 16 540,85 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 16 388,41 Punkten.
SDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der SDAX einen Wert von 16 731,99 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.09.2025, bewegte sich der SDAX bei 16 444,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.12.2024, lag der SDAX noch bei 13 511,24 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 19,09 Prozent nach oben. 18 206,72 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. Bei 13 183,63 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im SDAX
Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Wacker Neuson SE (+ 26,85 Prozent auf 23,95 EUR), Hypoport SE (+ 6,81 Prozent auf 131,80 EUR), Schaeffler (+ 6,62 Prozent auf 7,09 EUR), STRATEC SE (+ 2,42 Prozent auf 23,25 EUR) und Energiekontor (+ 2,23 Prozent auf 34,40 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil GFT SE (-3,21 Prozent auf 18,10 EUR), Springer Nature (-2,82 Prozent auf 20,65 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-2,82 Prozent auf 1,86 EUR), PATRIZIA SE (-2,61 Prozent auf 7,46 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (-2,35 Prozent auf 74,90 EUR).
Die meistgehandelten SDAX-Aktien
Die Schaeffler-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 1 027 295 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 6,293 Mrd. Euro macht die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,59 erwartet. Die Mutares-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
