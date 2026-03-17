Zuversicht in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Am zweiten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Um 15:42 Uhr erhöht sich der SDAX im XETRA-Handel um 0,74 Prozent auf 16 889,62 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 82,830 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,174 Prozent leichter bei 16 737,04 Punkten in den Dienstagshandel, nach 16 766,25 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 16 889,62 Punkte, das Tagestief hingegen 16 590,79 Zähler.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 17.02.2026, wies der SDAX einen Stand von 17 846,06 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.12.2025, wies der SDAX einen Wert von 16 629,97 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.03.2025, betrug der SDAX-Kurs 16 155,63 Punkte.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,69 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 18 480,20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 590,79 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Springer Nature (+ 9,69 Prozent auf 16,52 EUR), Gerresheimer (+ 4,74 Prozent auf 19,01 EUR), Grand City Properties (+ 4,03 Prozent auf 9,82 EUR), SMA Solar (+ 3,88 Prozent auf 35,32 EUR) und KSB SE (+ 3,35 Prozent auf 1 235,00 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Energiekontor (-9,84 Prozent auf 34,35 EUR), Elmos Semiconductor (-2,58 Prozent auf 136,20 EUR), JOST Werke (-2,17 Prozent auf 58,60 EUR), pbb (-2,15 Prozent auf 2,74 EUR) und SFC Energy (-1,61 Prozent auf 14,70 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die pbb-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 521 992 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,108 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Index bietet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,56 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at